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    Драка депутатов и активистов в Черкасском горсовете

    (обновлено: )25210
    На сессии Черкасского горсовета в понедельник в связи с обсуждением программы социально-экономического развития активисты и депутаты устроили драку.
    канал ТРК ВіККА в YouTube

    Сперва активисты блокировали трибуну, а затем потасовка между депутатским корпусом и активистами переросла в драку, сообщает местное издание ВІККА.

    На место происшествия прибыла патрульная полиция. Во время блокирования трибуны активисты включили музыку и кричали "Позор".

    Драка в Черкасском облсовете из-за русского языка. ВИДЕО
    канал "ИнфоМИСТ" в YouTube
    Драка в Черкасском облсовете из-за русского языка

    По данным издания "Про все", активисты ГК "Азов" и "Правого сектора" при поддержке жителей города пришли на сессию с требованием прекратить разворовывание бюджета.

    В то же время секретарь городского совета Александр Радуцкий обвинил "Азов" в срыве сессии.

    "Смотрите, как патриоты из "Азова" срывают сессию. Не дают принять бюджет развития, — возмутился он.

    Между тем, "азовец", член исполкома Дмитрий Кухарчук обвинил Радуцкого в хищении бюджета и назвал депутатов и руководство города отбросами, которых надо расстреливать.

    Напомним, на минувшей неделе на сессии Черкасского областного совета произошла драка в связи с тем, что один из докладчиков отказался выступать на украинском языке и заявил, что "на русском ему общаться удобнее".

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