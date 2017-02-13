Драка депутатов и активистов в Черкасском горсовете

Сперва активисты блокировали трибуну, а затем потасовка между депутатским корпусом и активистами переросла в драку, сообщает местное издание ВІККА.

На место происшествия прибыла патрульная полиция. Во время блокирования трибуны активисты включили музыку и кричали "Позор".

По данным издания "Про все", активисты ГК "Азов" и "Правого сектора" при поддержке жителей города пришли на сессию с требованием прекратить разворовывание бюджета.

В то же время секретарь городского совета Александр Радуцкий обвинил "Азов" в срыве сессии.

"Смотрите, как патриоты из "Азова" срывают сессию. Не дают принять бюджет развития, — возмутился он.

Между тем, "азовец", член исполкома Дмитрий Кухарчук обвинил Радуцкого в хищении бюджета и назвал депутатов и руководство города отбросами, которых надо расстреливать.

Напомним, на минувшей неделе на сессии Черкасского областного совета произошла драка в связи с тем, что один из докладчиков отказался выступать на украинском языке и заявил, что "на русском ему общаться удобнее".