Массовая драка в парламенте ЮАР

Около 25 представителей партии "Борцы за экономическую свободу", одетые в красное, около часа освистывали президента Зуму, не давая ему продолжать речь.

После этого парламентские приставы насильно вывели депутатов из помещения. Около здания парламента полиция применила светошумовые гранаты, чтобы разогнать собравшихся сторонников оппозиции.

Видео размещено в интернете на канале LIVE SATELLITE NEWS на Youtube.

Напомним, в парламенте в четверг произошла потасовка при участии нардепов Сергея Лещенко, Ивана Мельничука и Олега Барны.

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Лщеенко после стычки заявил, что Мельничук выяснял отношения относительно поста в Facebook о специальном бойкотировании заседаний антикоррупционного комитета некоторыми членами БПП.

Сообщалось, что во время потасовки Сергею Лещенко разорвали рукав пиджака.