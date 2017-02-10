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    Массовая драка в парламенте ЮАР

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    В южноафриканском парламенте во время выступления президента страны Джейкоба Зумы произошла драка между депутатами. Приставы насильно вывели депутатов из помещения.
    Канал LIVE SATELLITE NEWS на Youtube

    Около 25 представителей партии "Борцы за экономическую свободу", одетые в красное, около часа освистывали президента Зуму, не давая ему продолжать речь. 

    После этого парламентские приставы насильно вывели депутатов из помещения. Около здания парламента полиция применила светошумовые гранаты, чтобы разогнать собравшихся сторонников оппозиции.

    Видео размещено в интернете на канале LIVE SATELLITE NEWS на Youtube.

    Напомним, в парламенте в четверг произошла потасовка при участии нардепов Сергея Лещенко, Ивана Мельничука и Олега Барны.

    Смотрите также: Драка Лещенко и коллег из БПП в Раде

    Лщеенко после стычки заявил, что Мельничук выяснял отношения относительно поста в Facebook о специальном бойкотировании заседаний антикоррупционного комитета некоторыми членами БПП.

    Сообщалось, что во время потасовки Сергею Лещенко разорвали рукав пиджака.

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