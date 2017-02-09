Мельничук устроил разборки в Раде из-за поста в Facebook - Лещенко

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Иван Мельничук ("Блок Петра Порошенко") выяснял отношения относительно поста в Facebook о специальном бойкотировании заседаний антикоррупционного комитета некоторыми членами БПП, заявил коллега по фракции Сергей Лещенко.

"Когда нет аргументов, начинают применять силу. Вчера была попытка сорвать антикоррупционный комитет ВР, когда несколько депутатов от "Блока Порошенко" по указанию АП (Администрации президента — Ред.) просто не пришли на заседание. Это делается сознательно, чтобы показать, что комитет неработоспособен. НАБУ надо сделать частью силовых органов, подконтрольных власти. Это делается не первый раз. Но вчера кворум удалось собрать. Мной была сделана публикация в Фейсбуке, что по указанию Банковой группа депутатов БПП не ходит на комитет. Во время заседания подошел Мельничук и начал выяснять отношения. Когда закончились аргументы, он начал применять физическую силу, ему не удалось", — цитирует Лещенко "112 Украина".

По его словам, разорванный пиджак – это невысокая плата за то, "чтобы общество знало, кто занимается коррупцией".

"Когда этот не до конца трезвый депутат пытался проявить физические возможности, он пнул компьютер, который ее (принадлежит нардепу Светлане Залищук — Ред.) зацепил. Наверное, у нее стресс от этой ситуации. Если пиджак может быть символом борьбы, пусть будет. Я считаю, что Мельничук не до конца адекватен, поэтому он себя так проявил, Гончаренко также неадекватен занимаемой должности", — подчеркнул Лещенко.

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