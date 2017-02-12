Алексей Белый: за драки в Раде давно пора наказывать по закону

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

На этой неделе ряд народных депутатов призвали Верховную Раду принять Кодекс поведения народного избранника.

"Есть два варианта — или взрослеть и самим устанавливать правила, или не будет будущего с развитой демократией, — заявила из авторов инициативы нардеп от фракции "Самопомич" Елена Сотник. — Сейчас все чаще заостряется конфликтная ситуация под куполом Верховной Рады, мы видим какие-то обиды, депутаты переходят на личности и я думаю, что в зале будет все больше тех, кто захочет, чтобы парламент работал продуктивно. Сегодня Рада давно превратилась в хаос".

Вместе с тем, нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Алексей Белый считает, что подобные кодексы вряд ли будут иметь должный эффект.

"О какой дисциплине в стенах парламента мы говорим, если сегодня даже спикер Верховной Рады Андрей Парубий может позволить себе нарушить закон о Регламенте. Думаю, что даже если мы напишем самый грамотный кодекс поведения для депутатов, ничего не изменится. Надо учиться нести ответственность за свои слова. Например, в дореволюционное время было купеческое слово — контракты между людьми не подписывались, но зато, если человек не выполнял условий, дальнейшая его деятельность блокировалась со всех сторон. Проблема в том, что сегодня депутаты не научились чтить закон. Государство должно контролировать этот процесс и спрашивать с каждого за нарушение закона", — говорит политик.

По словам Белого, сегодня народные депутаты чувствуют полную безнаказанность.

"Сегодня в Донбассе заблокировали железную дорогу, хотя никакими законами это не разрешено. Вместо того, чтобы регламентировать все сомнительные моменты законодательно, депутаты, словно какие-то анархисты перекрывают пути и творят, что хотят. Сегодня народному избраннику можно избить полицейского, оскорбить человека. Так что, я не думаю, что этот кодекс приведет к какому-то улучшению ситуации с дисциплиной", — отметил депутат.

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Политик уверен, что финансовые наказания за хулиганские выходки также не будут эффективным методом воздействия на депутатов.

"Денежные штрафы не будут играть никакой роли, ведь под куполом собрались не партии, а целые коммерческие сообщества. Нужно спрашивать по закону", — подытожил Белый.