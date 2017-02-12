наверх
12.02.201713:12
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Алексей Белый: за драки в Раде давно пора наказывать по закону

    Тема:

    Драки в Верховной Раде. Лещенко vs Мельничук (21)

    (обновлено: )4530
    По мнению народного депутата Алексея Белого, государство должно строго контролировать хулиганские действия народных депутатов и спрашивать с каждого за нарушение закона.
    Народный депутат Алексей Белый
    Facebook Алексей Белого

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина 

    На этой неделе ряд народных депутатов призвали Верховную Раду принять Кодекс поведения народного избранника.

    "Есть два варианта — или взрослеть и самим устанавливать правила, или не будет будущего с развитой демократией, — заявила из авторов инициативы нардеп от фракции "Самопомич" Елена Сотник. — Сейчас все чаще заостряется конфликтная ситуация под куполом Верховной Рады, мы видим какие-то обиды, депутаты переходят на личности и я думаю, что в зале будет все больше тех, кто захочет, чтобы парламент работал продуктивно. Сегодня Рада давно превратилась в хаос".

    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    УНИАН
    Драки в Раде. Как остановить дебоширов?

    Вместе с тем, нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Алексей Белый считает, что подобные кодексы вряд ли будут иметь должный эффект.

    "О какой дисциплине в стенах парламента мы говорим, если сегодня даже спикер Верховной Рады Андрей Парубий может позволить себе нарушить закон о Регламенте. Думаю, что даже если мы напишем самый грамотный кодекс поведения для депутатов, ничего не изменится. Надо учиться нести ответственность за свои слова. Например, в дореволюционное время было купеческое слово — контракты между людьми не подписывались, но зато, если человек не выполнял условий, дальнейшая его деятельность блокировалась со всех сторон. Проблема в том, что сегодня депутаты не научились чтить закон. Государство должно контролировать этот процесс и спрашивать с каждого за нарушение закона", — говорит политик.

    По словам Белого, сегодня народные депутаты чувствуют полную безнаказанность.

    "Сегодня в Донбассе заблокировали железную дорогу, хотя никакими законами это не разрешено. Вместо того, чтобы регламентировать все сомнительные моменты законодательно, депутаты, словно какие-то анархисты перекрывают пути и творят, что хотят. Сегодня народному избраннику можно избить полицейского, оскорбить человека. Так что, я не думаю, что этот кодекс приведет к какому-то улучшению ситуации с дисциплиной", — отметил депутат.

    Смотрите также: "Безрукавки Лещенко". Лучшие комментарии и фотожабы на драку в ВР

    Политик уверен, что финансовые наказания за хулиганские выходки также не будут эффективным методом воздействия на депутатов.

    "Денежные штрафы не будут играть никакой роли, ведь под куполом собрались не партии, а целые коммерческие сообщества. Нужно спрашивать по закону", — подытожил Белый.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Военный эксперт Сергей Ковтун
    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе