Аналитик: ЧП в энергетике - это кулуарные игры власти, а народ - заложник

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины ввел чрезвычайные меры в энергетике. Они предусматривают возможность веерных отключений электроэнергии. Наиболее существенно они затронут Днепропетровскую, Запорожскую, Киевскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую и Черниговскую области. Отключения не коснутся объектов социальной инфраструктуры (больницы, детские сады, школы и т. д.)

Отключать электроэнергию будут в случае острой необходимости и при диспропорции между производством и потреблением электроэнергии. На рынке электроэнергии энергосистема переходит в ручное управление, ценовые заявки в тепловой генерации не будут применяться.

"Власть сознательно не вмешивается в ситуацию с угольной "блокадой" Украины, доводя ситуацию до критической точки. Это поясняется рядом факторов.

Во-первых, власть считает, что разобраться с "активистами", устроившими блокаду (иными словами – финансово простимулировать), должен сам олигарх Ахметов, поскольку поставки угля именно на его предприятия остановлены. Следовательно, он самая заинтересованная сторона, а не власть", — сказал политический аналитик Дмитрий Корнейчук в комментарии РИА Новости Украина.

Кроме того, по словам аналитика, Порошенко сознательно не дает команду для силового разблокирования железнодорожных путей так называемыми "ветеранами АТО".

"Чтобы не настроить против себя патриотический электорат, на плечах которого собирается выиграть следующие парламентские и президентские выборы. Мы уже увидели, что он выбрал четкую стратегию "ястреба".

Порошенко, которого обвиняют в лоббировании поставок угла из ДНР/ЛНР, выгодна для общественного мнения картинка кризисной ситуации в энергетики без донбасского угля. Те же веерные отключения электроэнергии, которые и подразумевает в итоге чрезвычайное положение. Можно оправдаться: мол, власть не хочет покупать уголь, спонсируя ДНР/ЛНР, но вы же видите, что без этого угля нам не прожить", — отметил политаналитик.

Также, по мнению эксперта, Порошенко выгодны финансовые проблемы у Ахметова — с ним легче проводить политические торги.

"И еще один фактор. По мнению Банковой, энергоблокада, которая оставит Украину без света, должна ударить по рейтингу "Самопомощи", депутаты которой принимают активное участие в этом мероприятии. Кроме этого, если общественность возмутиться веерными отключениями электричества, то власть получит индульгенцию для силового разгона блокады", — сказал Корнейчук.

Он добавил, что, к большому сожалению, мы имеем дело с кулуарными играми власти, "заложниками которых становится простой народ — простые украинцы, которые останутся в холода без света и тепла".