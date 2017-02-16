Политолог: Порошенко будет тяжело "протащить" на пост премьера Луценко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Генпрокурор Юрий Луценко 15 февраля представил результаты работы Генпрокуратуры в 2016-ом году. Они неутешительны: преступность в Украине растет.

В стране стали больше воровать, но меньше убивать и насиловать. Злоумышленники сейчас нацелены на имущественные преступления, отметил генпрокурор.

Какую цель преследовал Юрий Луценко, демонстрируя слабые результаты работы, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Дмитрий Разумков.

Если гордиться нечем, то зачем был этот брифинг? Какая логика в этих действиях?

— На самом деле, логика есть. Она достаточно для меня понятна, я больше скажу, я в определенной степени ее разделяю, потому что очень часто сегодня у нас происходит, когда наши политики на черное говорят белое и с пеной у рта доказывают, что это именно так.

Мы услышали самокритику и критику не только себя, но и смежных структур, потому что по большому счету эта критика направлена не только на прокуратуру, но в какой-то мере и на полицию, в какой-то мере на СБУ, на другие правоохранительные органы, которые призваны сегодня бороться с коррупцией.

Мы видим, что реформы в правоохранительной системе с одной стороны были запущены, но, к сожалению, по состоянию на сегодня, они еще не завершены и конца края пока не видно. Возможно, что-то поменяется, мы видели определенные конфликтные ситуации с предыдущим руководством Нацполиции и ГПУ, это не было столь явно, например, как с НАБУ, но, тем не менее, определенные конфликты мы с вами можем прослеживать.

Были надежды, что в связи с изменениями, кадровыми перестановками в Нацполиции, назначением нового главы Нацполиции, взаимодействие этой структуры с ГПУ будет более эффективным, с учетом того, что у этого человека большой опыт именно розыскной службы, а Луценко сегодня и говорил о том, что у нас плохо расследуются преступления.

То есть с одной стороны мы стали более честно их фиксировать, а с другой стороны, раскрываемость очень сильно упала. И не хватает специалистов, которые реально могли бы расследовать эти дела и доводить их до логического конца. Во-первых, определять преступника, а во-вторых, правильно собирать доказательную базу и передавать ее потом в суд.

Есть ли политическая подоплека такого поведения Луценко? Сегодня выступал политик или генпрокурор? Потому что ходят слухи, что Юрий Луценко метит в кресло премьера.

— Опять же, позиция самокритики, она была и раньше у Луценко. Сказать, что это первое его публичное выступление с самобичеванием, нет, это некорректно, это уже было.

С другой стороны, да, мы сегодня видели в определенной степени политика Луценко, и с учетом того, что у него достаточно большой послужной политический список, и достаточно грамотно было построено само совещание, а потом и выступление перед журналистами, во многом это можно оценивать именно как политический ход.

Какие шансы есть у Луценко занять кресло премьера?

— Пока эти шансы довольно невелики и до апреля у действующего Кабмина есть иммунитет, как бы кому ни хотелось его нивелировать, но это факт, который закреплен на законодательном уровне, с одной стороны.

С другой стороны, Луценко будет тяжело добиться этой должности, по той простой причине, что у него очень тесные взаимоотношения с президентом, в том числе родственные. И второго премьера, в случае, если Гройсмана поменяют, у Порошенко может не получиться, потому что настолько серьезной поддержки, как была раньше, у действующего президента в ВР уже нет и протащить такое решение будет достаточно тяжело.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

Напомним, создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.