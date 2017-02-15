Welcome в Доброслав: одноклассник Порошенко и бородачи-сионисты

РИА Новости Украина

В прошлом году на карте Одесской области появилось новое название – Доброслав. Продолжая постоянную рубрику "Глубинка", "Думская" решила побывать в декоммунизированном населенном пункте, который пока еще пребывает в статусе пгт, чтобы узнать, как живется бывшим коминтерновцам, а ныне доброславцам.

Автор материала – Жанна Жукова.

Доброслав мог получить старое название Кодинцево или Антоново-Кодинцево – так он именовался с 1802 по 1935 годы. Это в честь основателя, помещика из Полтавской губернии Антона Кодинцева. Соответствующий проект уже отправили на рассмотрение в Верховную Раду, но жители запротестовали – дескать, крепостник, рабовладелец…

Читайте также: "Почайна", "Степана Бандеры"… Как переименуют станцию метро "Петровка"

Активисты и поселковый голова Людмила Прокопечко организовали сбор подписей в пользу другого названия, ранее в украинской топонимике не фигурировавшего. А что? Доброслав – не худший вариант, как нам кажется. Правда, сам район теперь называется Лиманским, что вносит небольшую путаницу, но ничего, народ постепенно привыкает.

Думская.net Город Доброслав

Рекорды и достопримечательности

Захудалый при царе и ранних советах, после войны поселок развился, стал настоящим агрогородком. Здесь работал колхоз-миллионник с крупным животноводческим комплексом. Своим мясом, надо сказать, Лиманский район славится и по сей день – где-то тут, в нескольких километрах от Доброслава-Коминтерновского, расположена фабрика "Векка", продукция которой наверняка есть у многих в холодильниках.

Первым пунктом, куда мы зашли с расспросами о жизни – районный центр занятости. А в нем пусто. Две сотрудницы в холле рады единственным посетителям и с удовольствием рассказывают, что с занятостью все в порядке. В районе – самый низкий уровень безработицы в области. Многие жители Доброслава работают в Южненском порту, на терминалах ТИСа, на той же «Векке» и в Одессе. Разбег по зарплатам большой – могут получать официально и минималку, и 15-20 тысяч гривен.

Думская.net Город Доброслав

Рядом с центром занятости – спортивная школа. Она показательная, одна из лучших на юге Украины. В школе тренируется больше 700 воспитанников: легкоатлеты, футболисты, боксеры, настольные теннисисты. Из этой ДЮСШ вышел нынешний чемпион мира по боксу среди студентов Валерий Харламов, о котором не раз писала "Думская".

"Честно говоря, область — это уже не наш уровень, – рассуждает директор лиманской спортивной школы Виталий Мирза. – Наш – всеукраинские соревнования, а в планах — и международные".

Вообще, доброславцы довольно амбициозны и стараются, чтобы новое название поселка звучало. В декабре организовали праздничный парад "святых николаев". Их прошло по улицам поселка аж 673 человека! Зарегистрировали очередной рекорд. Национальный.

Думская.net Город Доброслав

Видно, что люди любят свой город и по мере сил (и финансовых возможностей) его украшают. Не для туристов — для себя. Недавно здесь появились арт-объекты, которыми гордился бы и большой, богатый город. Вот, скажем, новенькие автобусные остановки. Одна сделана в виде огромного зонтика, другая стилизована под хай-тек и называется "Солярис".

Читайте также: Переименование Музея русского искусства: политика диктует искусству

Вот памятник писанке из крепежных изделий, созданный творцом "Руки Джобса" Кириллом Максименко. Его же авторству принадлежит скамейка для влюбленных, композиция "Птица свободы", а еще скульптурное изображение головы Жаклин Рок, последней любви Пикассо.

На День независимости в Доброславе открыли новый сквер-этнопарк "Лісова пісня" со скульптурами, изображающими персонажей из сцены из великой драмы Леси Украинки.

"Ой, такая красота, так нравится нам, – увидев наш интерес к скверу, заговорила местная жительница, которая просто шла мимо. – А ведь раньше тут свалка была — мусор валялся".

— А новое название поселка вам нравится?— не удержались мы от политического вопроса.

"Куда лучше чем "Кодинцево", — говорит женщина и мягко произносит: — До-бро-слав – славно же!".

Думская.net Город Доброслав

500 гривен и проделки козла

Своеобразной достопримечательностью славного поселка является непослушное козье стадо деда Валеры — человека, о котором в Доброславе ходят анекдоты.

По профессии он учитель математики. Однажды послушался приятеля и, уйдя на пенсию, занялся разведением коз. И… попал. Только беды от них, рогатых, а выгоды ноль, говорит Валерий. То потопчут чей-то огород, то еще чего натворят. Вот недавно штраф в 500 гривен заплатил: самый бойкий козел Васька поел цветы на клумбе и кору на дереве. И надо же случиться этому не где-нибудь, а возле сельсовета. Заметили и оштрафовали.

"Оно мне надо было на старости лет? И молоко никто не покупает. Говорят, должно быть все стерильно, а стерильно только на японских фабриках. Даром отдать — жалко. Труда много вложил. И на улицу не выгонишь их — все равно прибегут обратно. Жена вот ушла. Из-за них, да-да. Сказала, что я ее позорю на весь поселок. Один я теперь", – вздыхает дед.

Он замолчал, задумался, а потом снова заговорил:

— Может, с помощью вашей газеты мне удастся их продать?

Мы пообещали Валерию, что расскажем о выгодном предложении читателям, а сами отправились на окраину городка, где проживает уникальная община, о которой знают далеко за пределами Одесской области.

Думская.net Город Доброслав

Бородачи

Соседи называют их "бородачами" — за окладистые, почти древнерусские бороды у мужчин — или "мурашковцами" — по имени создателя религиозного движения. Сами же они именуют себя мудрено — "евангельские христиане святые сионисты".

От остального доброславского населения бородачи-сионисты отличаются зажиточностью и огромными семьями, в которых может быть и десять, и пятнадцать детей. Детей мурашковцы считают даром Божьим и залогом попадания в Царство небесное. Женщины у них во всем послушны мужьям, хотя и совсем уж бесправными не являются. Кстати, больше пятидесяти представительниц общины отмечены званием "Мать-героиня".

Общинники почитают наряду с воскресеньем и субботу, питаются почти по кашруту (никакой свинины, мяса с молоком, крови и так далее) и верят, что строят в своем поселении новый Сион, куда "явится Бог во славе своей; куда придут искупленные Господа, и радость вечности на главе их".

Движение мурашковцев зародилось в начале 1930 годов на Ровенщине, тогда входившей в состав Польши. Основал его реэмигрант Иван Мурашко, побывавший в США и принявший там сначала баптизм, потом пятидесятничество.

Вернувшись в Украину, он объявил себя пророком Илией, вещающим от имени Бога. Для пущего эффекта Иван-Илия совершил кровавое жертвоприношение — нанес 26 резаных ран ("снял печати" — это отсылка к "Откровению Иоанна Богослова") своей любовнице и компаньонке Ольге Кирильчук. Он заявил, что женщина, которая, к счастью, пережила экзекуцию, есть второе пришествие мессии, Матерь Сиона. Ольгиной кровью пропитали платки, которые до сих пор хранятся в общине и используются в религиозных обрядах, в частности при совершении таинств крещения и причастия. Собрав вокруг себя сотни верующих, Мурашко создал в городке Сарны коммуну "Новый Иерусалим".

Община постоянно подвергалась гонениям — сначала со стороны польских властей, потом советских и немецких. Выйдя на свободу после очередного ареста, основатель бежал в Америку, а его паства рассеялась по всему Союзу. Многие прошли лагеря и админссылки. Возрождать движение начали после распада СССР. Доброславская коммуна сейчас самая крупная и влиятельная.

Думская.net Город Доброслав

Одно из наиболее почитаемых и многодетных семейств – Семенюки. У старейшины рода, 86-летнего Павла Николаевича Семенюка, одиннадцать детей, 80 внуков и 187 правнуков. Точное количество правнуков и сам патриарх, и его родня назвать затрудняются: мол, давно уже со счета сбились.

Семья занимает целых три улицы. Дома добротные и, как говорят не без зависти некоторые доброславцы, самые высокие во всем поселке. Оно и немудрено, ведь Семенюки и остальные мурашковцы зарекомендовали себя как отличные зодчие. Вот уже третье поколение они возводят дома на заказ и неплохо на этом зарабатывают.

Главе семейства нездоровилось, и мы пообщались с его сыном – Вячеславом Семенюком. Мужчина с седоватой бородой подъехал к своему двору на новеньком автокране.

— А почему в семействе одни строители? А если кто-то хорошо рисует или поет? — спрашиваем мы.

— Вон там мы хорошо поем все вместе, — показывает Вячеслав на большой молитвенный дом и смеется, — а работать надо руками.

Кстати, в общине не принято после школы получать высшее образование. Уже с подросткового возраста мурашковцев приучают к физическому труду.

У самого Вячеслава семеро детей и 17 внуков. Он ведет нас в свой дом и с гордостью показывает семь свадебных фотографий в рамочках — это его дети поженились. На стене в зале – знатная реликвия, фамильное древо.

Надо сказать, наш собеседник – депутат поссовета и вообще уважаемый человек. К нему ходят с просьбами и посоветоваться со всего Доброслава. Между прочим, он оказался одноклассником самого Петра Порошенко. В застойные времена Семенюки, как и семья нынешнего президента, жили в Бендерах.

"Да, за одной партой сидели, — говорит Вячеслав (и не верить ему нельзя, мурашковцы отличаются кристальной честностью). — Я вам скажу: всегда он авторитетом пользовался. Еще тогда его уважали. И отца его тоже".

Думская.net Город Доброслав

Спрашиваем, не ездил ли к президенту. Может, за помощью какой.

"Другие одноклассники у него бывали, а я нет, не ездил. А чего мне? Я и так счастливый человек, - говорит мурашковец и снова показывает на фотографии детей и внуков. — Я прожил 52 года и вам честно скажу — не в деньгах счастье. А в семье!".

Он мечтает собрать всех-всех родных за одним огромным столом и сфотографировать для истории.

"Приезжайте к нам весной, а еще лучше летом. У нас тут очень хорошо. Может, тогда всех и соберем, — прощается с нами Вячеслав Семенюк — добрый и славный житель этого замечательного поселка.