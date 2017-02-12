В Черкассах депутат облсовета сбил на автомобиле человека

Патрульная полиция Черкасс

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Депутат Черкасского областного совета от Партии ветеранов Афганистана Александр Рыбченко сбил на автомобиле человека, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает патрульная полиция Черкасс.

По словам пресс-офицера Зои Вовк, инцидент случился в субботу, 11 февраля, около 20.30 в центре города возле ресторана "Чайка".

"Водитель автомобиля "Мерседес-Бенц" совершил наезд на пешехода, 1962-го года рождения, в результате чего пострадавший попал в 3-ю городскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и другими травмами. Водитель был нетрезв. Его освидетельствовали в наркодиспансере, результат – 1,4 промилле", – сказала Вовк.

По данным УНИАН со ссылкой на источник в полиции, в ДТП пострадал местный житель Олег Григорьевич Остапенко. ФИО и дата рождения этого человека полностью совпадают с данными однопартийца Рыбченко, члена Партии ветеранов Афганистана Олега Остапенко. В апреле прошлого года у Рыбченко был конфликт с Остапенко.

Патрульная полиция Черкасс В Черкассах пьяный депутат облсовета сбил на автомобиле человека

По факту происшествия было открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, в Киеве на ул. Гетьмана произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, 9 пострадавших госпитализированы, среди них – два ребенка и две беременных женщины.