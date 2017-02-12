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    Киев

    Полиция опровергла данные о смерти ребенка при ДТП в Киеве

    (обновлено: )19
    По данным полиции, 41-летняя пассажирка Fiat от полученных травм погибла на месте, но официально не подтверждается информация, что в больнице скончался еще ребенок, который был участником ДТП.
    Смертельное ДТП в Киеве на ул. Гетьмана
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В полиции сообщили, что в результате ДТП в Киеве погибла 41-летняя женщина, данные о смерти девочки в больнице не подтверждается.

    Смертельное ДТП в Киеве на ул. Гетьмана
    Facebook dtp.kiev.ua
    Смертельное ДТП в Киеве на ул. Гетьмана

    Об этом сообщила спикер Нацполиции Киева Оксана Блищик, информирует "112 Украина".

    "На данный момент есть такая официальная информация: 41-летняя пассажирка Fiat от полученных травм погибла на месте, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы с различными травмами. В настоящее время официально не подтверждается информация, что в больнице скончался еще ребенок, который был участником этого ДТП", — сказала Блищик.

    Как сообщалось ранее, в Киеве на ул. Гетьмана произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, 9 пострадавших госпитализированы, среди них – два ребенка и две беременных женщины.

    По предварительной информации, автобус Mercedes вылетел на встречную полосу, врезался в автомобиль Fiat с семьей и задел машину Audi.

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