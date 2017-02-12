наверх
12.02.201705:39
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Киев

    Умерла одна из девочек, пострадавшая в ДТП на ул. Гетьмана в Киеве

    (обновлено: )38
    По информации киевских СМИ, в реанимации скончалась одна из пострадавших в ДТП на ул. Гетьмана девочек, за жизнь второй и ее отца борются врачи. Все погибшие и пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.
    Смертельное ДТП в Киеве на ул. Гетьмана
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В реанимации скончалась одна из пострадавших в жутком ДТП на улице Гетьмана в Киеве девочек. За жизнь второй и ее отца борются врачи, сообщил в Facebook основатель dtp.kiev.ua Влад Антонов. 

    Смертельное ДТП в Киеве на ул. Гетьмана
    Facebook dtp.kiev.ua
    Смертельное ДТП в Киеве на ул. Гетьмана

    Смотрите также: ДТП в Вероне. На месте гибели 16 школьников

    "В реанимации скончалась одна из пострадавших в жутком ДТП на Гетьмана девочек. За жизнь второй и ее отца борются врачи. Все погибшие и пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности", — написал Антонов.

    Ранее dtp.kiev.ua сообщало, что девочка 7 лет была в критическом состоянии доставлена в 7 детскую больницу. У нее было две подряд остановки сердца. Диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Переломы костей черепа и ушиб мозга тяжелой степени.

    Напомним, в Киеве на ул. Гетьмана произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, 9 пострадавших госпитализированы, среди них – два ребенка и две беременных женщины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Военный эксперт Сергей Ковтун
    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Скандал с послом ФРГ будет иметь далеко идущие последствия – Якубин
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе