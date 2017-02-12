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    В Харькове в ДТП попали маршрутка и прицеп с БТР-ми

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    Столкновение маршрутки и прицепа с БТР в Харькове произошло в районе автовокзала на проспекте Гагарина 15. В результате инцидента люди не пострадали.
    В Харькове в ДТП попали маршрутка и прицеп с БТР-ми
    Facebook Жить в Харькове

    КИЕВ, 12 фев – РИА Новости Украина. В Харькове маршрутка столкнулась с прицепом, который перевозил несколько БТР. В результате у маршрутки оказалась разбита передняя часть, сообщает телеканал "112 Украина".

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    В сообществе "Жить в Харькове" в Facebook сообщается, что инцидент произошел в районе автовокзала на проспекте Гагарина 15. Прицеп перевозил два БТР.

    В результате инцидента люди не пострадали.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на ул. Гетьмана произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, 9 пострадавших госпитализированы, среди них – два ребенка и две беременных женщины.

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