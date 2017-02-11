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    ДТП в Киеве: один человек погиб, пострадали дети и беременные женщины

    (обновлено: )14701
    Согласно информации, автобус Mercedes вылетел на встречную полосу в автомобиль Fiat с семьей и задел машину Audi. Погибла мать, отец и двое дочек 3 и 7 лет в реанимации. Пострадали две беременные женщины.
    ДТП в Киеве: один человек погиб, пострадали дети и беременные женщины
    dtp.kiev.ua / Facebook

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на ул. Гетьмана произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, 9 пострадавших госпитализированы, среди них – два ребенка и две беременных женщины, передает dtp.kiev.ua.

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    "Жуткое смертельное ДТП в Киеве на Гетьмана: погибла мать, отец и двое дочек 3 и 7 лет в реанимации. Пострадали две беременные женщины. Всего 9 госпитализированы", – говорится в сообщении.

    По предварительной информации, автобус Mercedes вылетел на встречную полосу в автомобиль Fiat с семьей и задел машину Audi.

    "Водителя Fiat извлекал спецотряд спасателей САРЗ. На месте работает машина "Медицина катастроф" и оперативно-следственная группа. Большая пробка с обеих сторон", – пишет издание.

    Ранее сообщалось, что в Польше предъявлены обвинения водителю автомобиля, который стал виновником ДТП, где пострадала премьер Польши Беата Шидло. Сообщается, что водитель признал свою вину.

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