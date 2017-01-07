Малышев: глава Нацполиции будет политическим заложником в руках министра МВД

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. На среду, 4 января, 20 человек подали документы на конкурс по избранию главы Нацполициии. Документы можно подавать еще два дня, а комиссия начнет их рассматривать после 15 января. Сам конкурс рассчитывают завершить в начале февраля, хотя он не привязан к конкретной дате. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Иван Варченко.

В эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт по публичному праву и правам человека Борис Малышев прокомментировал небольшое количество участников.

"Мне кажется, что количество претендентов незначительно потому, что лица, которые хотели бы занимать эту должность, внимательно прочитали закон о Нацполиции, учли слова Хатии Деканоидзе, которые она сказала во время ее освобождения, а именно о том, что согласно действующему закону, к сожалению, все финансовые вопросы, все кадровые вопросы и даже структуру центрального аппарата будущий руководитель Нацполиции должен согласовывать с министром МВД. То есть, к сожалению, это будет не самостоятельная в кадровых и финансовых вопросах фигура, поэтому, связанные руки в определенной степени у этих лиц будут. Он будет своего рода политическим заложником в руках министра МВД", — отметил эксперт.

Напомним, 16 ноября Кабинет министров уволил Деканоидзе с должности главы Национальной полиции. Также правительство утвердило в должности исполняющего обязанности главы Национальной полиции Украины Вадима Трояна.