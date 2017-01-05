Происшествия
RSS

Полиция завела дело после пропажи книг из галереи искусств во Львове

Тема:

Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве (257)

7
В областном управлении полиции сообщили, что в среду получили заявление от генерального директора Львовской национальной галереи искусств имени Возницкого о проведении проверки по факту исчезновения музейный ценностей.
Полиция Украины
Арсен Аваков/Facebook

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Главное управление Национальной полиции во Львовской области Украины открыло уголовное производство по факту исчезновения старинных изданий из галереи искусств, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Пограничники предотвратили попытку вывоза из Украины старинной книги
Госпогранслужба / Facebook
На границе предотвратили попытку вывоза из Украины старинной книги

Ранее местное издание Zaxid.net со ссылкой на гендиректора галереи Тараса Возняка сообщило о пропаже из Львовской галереи искусств 95 старинных изданий, их стоимость на черном рынке оценивают примерно в 10 миллионов долларов.

В областном управлении полиции сообщили, что в среду получили заявление от генерального директора Львовской национальной галереи искусств имени Возницкого о проведении проверки по факту исчезновения музейный ценностей.

"По этому факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") УК Украины. Проводится досудебное расследование", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Национальный банк Украины
Привет, год 2017!
В плену у непогоды: снегопады, морозы
Взрыв в Измире и расстрел в Стамбуле
Стрельба нардепа Пашинского