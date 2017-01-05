Полиция завела дело после пропажи книг из галереи искусств во Львове

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Главное управление Национальной полиции во Львовской области Украины открыло уголовное производство по факту исчезновения старинных изданий из галереи искусств, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Ранее местное издание Zaxid.net со ссылкой на гендиректора галереи Тараса Возняка сообщило о пропаже из Львовской галереи искусств 95 старинных изданий, их стоимость на черном рынке оценивают примерно в 10 миллионов долларов.

В областном управлении полиции сообщили, что в среду получили заявление от генерального директора Львовской национальной галереи искусств имени Возницкого о проведении проверки по факту исчезновения музейный ценностей.

"По этому факту возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") УК Украины. Проводится досудебное расследование", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.