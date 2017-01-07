Полиция Киева задержала 29 налетчиков на игорные заведения

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Во время нападения на нелегально действующее на территории Киева игорное заведение правоохранители столицы задержали группу в составе 29 человек, которых подозревают в совершении почти двух десятков аналогичных налетов, сообщает пресс-служба полиции города.

"Вчера вечером в Днепровском районе работники столичного уголовного розыска совместно с спецназовцами на "горячем" задержали этих правонарушителей, которые снова напали на игорное заведение", — отметил врио руководителя Национальной полиции Украины Вадим Троян.

Согласно сообщению, на этот раз налетчики ворвались в помещение игрового центра, расположенного по улице Андрея Малышко.

"Угрожая предметами, похожими на оружие, топором и газовыми баллончиками, они приказали персоналу и всем присутствующим лечь на пол. А потом отобрали у посетителей деньги, мобильные телефоны, личные вещи и, напоследок, разбили десять единиц компьютерной техники, принадлежавшей указанному заведению", — подчеркивается в сообщении.

Нацполиция Киева Спецоперация полиции Киева

Во время проведения спецоперации все участники разбойного нападения оказались в руках правоохранителей. Похищенные вещи, топор и другие предметы изъяты. Оружие направлено на проведение экспертного исследования.

Нацполиция Киева Спецоперация полиции Киева

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины 24 декабря провела 20 санкционированных обысков в городах Киевской области, где был организован незаконный игорный бизнес.