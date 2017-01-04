Дело против экс-главы управления безопасности МВД Киева передано в суд

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины (ГПУ) сообщает в среду, что направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности главного управления МВД в Киеве Олега Мариненко, подозреваемого в разгоне активистов в центре Киева в ноябре 2013 года.

"Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины 04.01.2017 направлен в Печерский районный суд Киева обвинительный акт в отношении бывшего руководителя управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве, который обвиняется в исполнении с целью препятствования проведению митингов и собраний 30.11.2013 заведомо незаконного приказа на силовое освобождение майдана Независимости в Киеве от участников акции протеста и отдачи этого приказа исполнителям – бойцам спецподразделения "Беркут", вследствие реализации чего причинены телесные повреждения более чем 80 митингующим", — говорится в сообщении пресс-служба ГПУ.

По данным ведомства, Мариненко инкриминируется, что 1 декабря 2013 года он отдал приказ сотрудникам "Беркута" и военнослужащим внутренних войск МВД Украины о применении специальных средств к участникам акции протеста и журналистам, в результате чего тогда пострадали более чем 29 митингующих и 22 представителя СМИ, а также ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что выразилось в необеспечении безопасности правоохранителей, в частности, непредоставлении средств защиты, в результате чего пострадали 26 бойцов внутренних войск и патрульно-постовой службы.

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Майдан Незалежности был занят сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже он стал эпицентром противостояния силовиков и активистом. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.