В Киеве на взятке задержали проректора академии водного транспорта

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на 18 тыс гривен взятки задержан проректор Киевской государственной академии водного транспорта им. гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Проректор требовал 25 тыс гривен от гражданина за содействие в зачислении его на II курс заочной формы обучения при переводе в академию с другого вуза", — говорится в сообщении.

Служащего задержали "на горячем" сразу после получения им второй части оговоренной суммы денежных средств.

Прокуратура Киева В Киеве на 18 тыс гривен взятки задержан проректор Киевской государственной академии водного транспорта

Сведения о совершенном правонарушении внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Ранее сообщалось о задержании на взятке помощника народного депутата фракции "Народный фронт".