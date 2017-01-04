В СМИ появилось имя задержанного помощника нардепа

MARVIN RECINOS/AFP

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. На крупной взятке задержан помощник народного депутата фракции "Народный фронт" Юрия Савчука Петр Яремчук, сообщил военный прокурор Львовского гарнизона Владислав Савинец.

Ранее стало известно, что помощника народного депутата, представляющего парламентскую коалицию, задержали на взятке в размере 140 тысяч гривен. Вместе с тем имя помощника нардепа не уточнялось.

"В декабре прошлого года к нам обратился частный предприниматель и сообщил, что помощник народного депутата требует у него денежные средства. Как сообщил помощник народного депутата частному предпринимателю, у него есть обращение общественных организаций, и если он не хочет, чтобы данные обращения попали к народному депутату и соответственно были депутатские запросы, за это необходимо заплатить 140 тыс грн", — цитирует Савинца "112 Украина".

Он отметил, что вчера во время передачи указанных денежных средств помощника нардепа задержали.