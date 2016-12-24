СМИ Кореи обвинили Пан Ги Муна в получении взятки

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Генсек ООН Пан Ги Мун получил от корейского бизнесмена взятку на сумму более 200 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское издание Sisa Journal.

Как пишет издание, в 2005 году, неся службу в Министерстве иностранных дел и внешней торговли Республики Корея, Пан Ги Мун получил 200 тысяч долларов, а в 2007 году, когда он уже занимал пост генсека ООН, еще 30 тысяч.

Как пишет агентство Sputnik, первая взятка была передана бизнесменом Пак Ен Ха во время приезда вьетнамской делегации в Сеул, куда Пак Ен Ха был приглашен в качестве генерального консула. Бизнесмен прибыл на час раньше и при встрече "тет-а-тет" передал деньги "на транспортные расходы". Вторую сумму Пан Ги Мун получил от него в 2007 году в "подарок с поздравлениями в связи с назначением в качестве генсека ООН".

Как отмечает Sputnik, Пан Ги Мун отрицает эти обвинения и намерен привлечь к ответственности корейское издание.

Ранее сообщалось, что Пан Ги Мун намекнул, что намерен выставить свою кандидатуру на президентских выборах в Южной Корее.