В Одессе полиция перекрыла канал вывоза контрабандного леса в ЕС

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. На границе с Приднестровьем в ходе совместной операции представителей Нацполиции, прокуратуры, СБУ и Раздельнянского лесничества задержаны 29 вагонов с лесом, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

"На днях в международном пункте пропуска "Кучурган — железнодорожная станция" на выезд из Украины прибыли 29 железнодорожных вагонов с грузом дерева. В результате предпринятых мер было установлено, что в документах была указана ложная информация. В частности, было указано, что "дерево топливное", но на самом деле часть дерева была "деловой, которая запрещена к вывозу", — заявил Олег Слободян.

При этом он отметил, что общее количество грузовых вагонов сформированного железнодорожного состава должно было быть 56, однако только 29 из них прибыли в пункт пропуска "Кучурган — железнодорожная станция". Остальная часть, по словам спикера Госпогранслужбы, находилась на разных станциях Одесской области.

"Отправителем груза, который направлялся в Румынию, являются фирмы, зарегистрированные в Киеве и Киевской области", — отметил Олег Слободян и добавил, что правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства выявленного правонарушения.

Как сообщалось, в Европейском Союзе одним из условий предоставления Украине очередного транша макрофинансовой помощи размером 600 млн евро называют отмену Киевом запрета на экспорт леса в страны ЕС.

24 ноября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на брифинге по итогам саммита Украина-ЕС заявил, что президент Украины Петр Порошенко выразил намерение отменить запрет на вывоз леса-кругляка.

Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому запрещается на 10 лет экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде. Запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) вступил в силу 1 ноября 2015 года, а запрет экспорта древесных пород сосны начнет действовать 1 января 2017 года.

Как отметили в Кабинете министров Украины, в ЕС воспринимают запрет на вывоз леса-кругляка из Украины как нарушение Соглашения об ассоциации. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе ранее сообщила, что Кабмин активно работает над снятием моратория на экспорт древесины.