Экспортируемое Украиной вооружение нельзя назвать отсталым - Михненко

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Продажи оружия в мире достигли максимума со времени окончания "холодной войны" в 1989 году. Об этом говорится в отчете о глобальных объемах экспорта вооружений стокгольмского Института изучения проблем мира (SIPRI). При этом США и Россия остаются крупнейшими экспортерами вооружения в мире. Украина вошла в десятку крупнейших экспортеров вооружения, закрепившись на девятом месте списка. Так, "Укроборонпром" за 2016-й увеличил экспорт на 25%.

Насколько конкурентоспособным является оружие, которое Украина поставляет за границу, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил заместитель директора Центра исследования армии Антон Михненко.

"Я бы не сказал, что мы поставляем большое количество высокотехнологичных вещей, но они также присутствуют, например, ракеты "Р-27", которые выпускает предприятие "Артем", — это достаточно высокотехнологичная вещь… Нельзя сказать, что мы экспортируем исключительно отсталые, нетехнологичные образцы. У нас есть и технологичные, тот же самый танк "Оплот" — это технологичное вооружение… Поэтому нельзя сказать, что у нас вооружение какое-то отсталое. Но нужно понимать, что у нас есть закрепленные рынки вооружения — Африканский регион, Азиатско-тихоокеанский регион, где нуждаются в простом, обычном вооружении, не таком высокотехнологичном, но которым можно решать военные задачи", — отметил эксперт.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил о разработке нового вооружения, а именно 57-миллиметровых ракет для Военно-Воздушных сил Украины.