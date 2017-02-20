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    ДНР обвинила силовиков в срыве отвода вооружений

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    Вооруженные силы ДНР готовы были в понедельник отвести свое вооружение, но отвод так и не состоялся по причине неготовности Вооруженных сил Украины, сообщил представитель министерства обороны самопровозглашенной республики.
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    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Отвод запрещенного вооружения от линии соприкосновения в Донбассе не состоялся в понедельник из-за позиции Киева, самопровозглашенная Донецкая народная республика была готова произвести его, заявил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

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    "Вооруженные силы ДНР готовы были сегодня отвести свое вооружение, но отвод так и не состоялся по причине неготовности ВСУ (Вооруженные силы Украины), о чем сообщил российскому представителю в Совместном центре по контролю и координации руководитель СЦКК от украинской стороны", — сказал представитель оборонного ведомства.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. 

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