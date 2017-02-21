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    ВСУ сообщили, что не фиксируют применения тяжелого вооружения в Донбассе

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    По словам представителя Минобороны по вопросам военной операции Александра Мотузяника, в зоне антитеррористической операции наблюдается существенное снижение боевой активности.
    Позиции 10 горно-штурмовой бригады ВСУ под Донецком
    Facebook пресс-центра штаба АТО

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Существенное снижение боевой активности наблюдается в зоне военной операции в Донбассе в понедельник, ополченцы пока не применяли тяжелого вооружения, заявил на брифинге в понедельник представитель Минобороны по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

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    На заседании контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины в минувшую среду было достигнуто соглашение об отводе тяжелых вооружений к 20 февраля.

    "На эту минуту в зоне антитеррористической операции наблюдается существенное снижение боевой активности. По состоянию на 12 часов мы зафиксировали 15 вражеских обстрелов, однако тяжело вооружение пока что врагом не применялось", — сказал Мотузяник.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.

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