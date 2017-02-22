В РФ вводят запрет переводов в Украину иностранными платежными системами

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Законопроект, который запретит денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем, принят в первом чтении российской Госдумой.

Законопроект был внесен депутатами Владиславом Резником и Петром Пимашковым. Согласно документу, в случае введения иностранным государством ограничений на использование на его территории платежных услуг российских операторов будет введен запрет на денежные переводы, в том числе электронные, из России в такое государство с использованием иностранных платежных систем. В случае нарушения данного ограничения Банк России сможет взыскать штраф с лица, осуществившего такой перевод, в размере произведенного платежа.

Сообщается, что проект закона направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, пояснял ранее Резник. Этот запрет привел к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем.

Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк).

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его последующей доработки. В частности, предлагается исключить из текста норму о запрете на осуществление трансграничных переводов без открытия банковского счета вне рамок платежных систем (так называемые системы срочных переводов). По мнению кабмина, введение этого запрета может привести к невозможности осуществления таких переводов в страны, которые не вводили соответствующих ограничений в отношении российских платежных систем.