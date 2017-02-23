Новые платежки от "Киевэнерго": и опять скачок цен - пресс-конференция

В четверг, 23 февраля, в 14.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Новые платежки от "Киевэнерго": и опять скачок цен".

Киевляне получили платежки за январь. И снова скачок цен. В некоторых домах плата за тепло оказалась выше в 1,5-2 раза. В "Киевэнерго" скачок цен пояснили январскими морозами: на увеличение стоимости отопления влияет среднемесячная температура.

Почти каждая шестая гривна в прошлом году за коммунальные услуги не была уплачена. Госстат сообщил, что в 2016 году украинцы оплатили около 83%, задолженность выросла более чем на 12 млрд грн. Еще в декабре прошлого года после того, как граждане увидели баснословные цифры в своих платежках за тепло и горячую воду, многие отказались платить, требуя пересчета. В декабре в целом по стране уровень оплаты за "коммуналку" составил менее 64%, а в Киеве — 58,5%. В конце года стало известно о целом ряде случаев неправильного начисления стоимости коммунальных услуг в столице, главным образом, за отопление. Тогда компания "Киевэнерго" разослала жителям столицы платежки, в которых сумма уплаты в разы (!) превышала ту, что должна быть на самом деле. Кто-то стал выяснять отношения, но были и такие, кто оплатили. В "Киевэнерго" произошедшее назвали "ошибкой". Однако, полагают эксперты, больше они напоминают сознательную попытку "Киевэнерго" снять больше денег с киевлян: если завышенная платежка не оспорена, то переплата полностью остается в распоряжении компании. Государство в лице контролирующих органов молчит, в том числе и Антимонопольный комитет, который обязан вмешиваться в подобных случаях.

За последние полтора года цена на отопление для населения увеличилась на 250%.

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Кучеренко, экс-министр ЖКХ 2007-2010, председатель "Союза собственников жилья Украины";

Валерий Гуманенко, депутат Киевсовета, член комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК;

Александр Трохимец, председатель общественной организации по защите прав потребителей "Антимонопольный союз".

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