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    Киев

    В Киеве почти 50 тыс семей пересчитают платежки за отопление

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    Основные причины начисления высоких сумм: период начислений более одного календарного месяца; несоответствие отопительных площадей; непредоставление жителями показаний квартирных счетчиков; снятие показаний тепловых счетчиков без привлечения представителей домов.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Платежки за отопление будут пересчитаны 48 тысячам киевских семей, сообщили в пресс-службе Киевского городской государственной администрации.

    Юлия Грамотная
    Юлия Грамотная / Facebook
    Завышенные платежки на отопление: какие будут последствия

    "За три недели круглосуточной работы инспекции были выяснены основные нарушения и на сегодня принято решение о пересчете 48-ми тысячам киевских семей", — сказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

    Вследствие проверки были выявлены типичные причины начисления высоких сумм: период начислений более одного календарного месяца; несоответствие отопительных площадей; непредоставление жителями показаний квартирных счетчиков; снятие показаний тепловых счетчиков ПАО "Киевэнерго" без привлечения представителей домов.

    На пленарном заседании Киевсовета мэр столицы Виталий Кличко обязал "Киевэнерго" и "Евро-реконструкцию" предоставить киевлянам доступ к снятию показаний домового счетчика, чтобы обеспечить прозрачность начислений за тепло в каждом доме. Мэр также отметил, что "Киевэнерго" должно прекратить практику начислений за отопление более чем за один календарный месяц.  

    Ранее сообщалось, что в январе текущего года жители Киева получили обновленные платежные документы коммунального ГИВЦ как ознакомительный вариант квитанций, содержащий перечень всех ЖКУ в одном документе. 

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