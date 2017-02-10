В Киеве почти 50 тыс семей пересчитают платежки за отопление

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Платежки за отопление будут пересчитаны 48 тысячам киевских семей, сообщили в пресс-службе Киевского городской государственной администрации.

"За три недели круглосуточной работы инспекции были выяснены основные нарушения и на сегодня принято решение о пересчете 48-ми тысячам киевских семей", — сказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Вследствие проверки были выявлены типичные причины начисления высоких сумм: период начислений более одного календарного месяца; несоответствие отопительных площадей; непредоставление жителями показаний квартирных счетчиков; снятие показаний тепловых счетчиков ПАО "Киевэнерго" без привлечения представителей домов.

На пленарном заседании Киевсовета мэр столицы Виталий Кличко обязал "Киевэнерго" и "Евро-реконструкцию" предоставить киевлянам доступ к снятию показаний домового счетчика, чтобы обеспечить прозрачность начислений за тепло в каждом доме. Мэр также отметил, что "Киевэнерго" должно прекратить практику начислений за отопление более чем за один календарный месяц.

Ранее сообщалось, что в январе текущего года жители Киева получили обновленные платежные документы коммунального ГИВЦ как ознакомительный вариант квитанций, содержащий перечень всех ЖКУ в одном документе.