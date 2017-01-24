Есть повод: банки ужесточат условия кредитования

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Банки снизят процентные ставки. Так, по мнению финансового эксперта Василия Невмержицкого, к весне ставки по депозитам в гривне снизятся до 12-13% годовых.

Снижение ставок может инициировать сам Нацбанк. Например, уменьшив их в подконтрольных государству банках, которые являются крупнейшими в банковском секторе. Следствием, прогнозируют эксперты, станет увеличение кредитования, но не потребительского, а в реальном секторе экономики.

Перспективу снижения депозитных ставок в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

Какие сейчас средние ставки по депозитам в гривне?

— В принципе, в зависимости от банков, можно говорить, что от 12 до 20% — это рыночный диапазон.

Какова вероятность, что ставки снизятся?

— Я думаю, что с большей долей вероятности можно ожидать, что ставки действительно начнут снижаться. С уходом нескольких игроков, которые играли на повышении процентных ставок с рынка, учитывая, что 52% банковской системы сейчас будет заключено в руках государства, я думаю, ставки будут снижаться. Поскольку тренд будет задавать государственный сектор в банковской системе, он будет занимать консервативную позицию, то есть это консервативная модель привлечения ресурсов. Я думаю, что можно ожидать, что ставки будут находится в диапазоне от 10 до 15%.

Как эта ситуация со ставками отразится на банковском секторе?

— Влияние будет достаточно сложным, потому что на сегодняшний день, к сожалению, не восстановлено доверие население и бизнеса к политике НБУ. Соответственно, если брать коммерческие банки, нет доверия к их национальной денежной единице. Поэтому инфляционные, девальвационные ожидания населения, бизнеса находятся на достаточно высоких уровнях. То есть для того, чтобы в таких условиях привлекать ресурсы, необходимо создавать некие стимулы. Таким стимулом в данных условиях может быть только процентная ставка. Если она будет снижаться, то, соответственно, это отразится на динамике восстановления ресурсной базы банков, то есть эта база будет очень слабой и анемичной.

Читайте также: Спасите денежки. Как забрать депозит из неплатежеспособного банка

Какое именно кредитование станет доступнее: потребительское или коммерческое?

— Я думаю, что темпы роста активов, пасивов будут находится на очень низких показателях. Если говорить о кредитовании, мы будем видеть некое оживление процесса, но в отдельных сегментах, то есть это не будет системным явлением. Таким сегментом может стать малый, средний бизнес, если государство перейдет к стимулирующей модели, потому что именно сегмент малого и среднего бизнеса наиболее привлекательный с точки зрения недокредитованости и потенциала роста в этом направлении. Просто корпоративный сектор достаточно закредитован, он обременен огромным количеством проблемных портфелей. Некоторые отрасли фактически находятся на уровне дефолта по всем обязательствам. Поэтому мы видим, что некоторые крупные холдинги фактически находятся в преддефолтном состоянии именно из-за своих кредитных портфелей, которые они не могут обслуживать. В этих условиях кредитование население, малого среднего бизнеса может стать драйвером кредитного роста, но только при условии создания стимулов для малого, среднего предпринимательства со стороны государства, а также при условии снижения процентных ставок.

Насколько могут измениться условия кредитования?

— Условия, я думаю, будут достаточно жесткими, в качестве залогов и самих проектов, под которые будут предоставляться кредиты.

А что касается кредитования жилья?

— Я думаю, что о кредитовании жилья пока преждевременно говорить, потому что ипотека будет восстановлена только тогда, когда будет достигнута макроэкономическая стабильность, когда банки будут понимать, что в течение ближайших 50 лет жилье — достаточно стабильная макроэкономическая ситуация, стабильная национальная валюта и стабильный экономический рост. Только в этих условиях ипотека сможет начать восстанавливаться, потому что это долгосрочный проект.

Ставки по депозитам в долларах изменятся?

— Я думаю, что стоит ожидать дальнейшего снижения. Основная причина заключается в том, что у банков сейчас очень мало направлений, в которых они могли бы кредитовать в долларах. Население практически отсечено от валютного кредитования, а бизнес также значительно ограничен в возможности кредитовать, потому что на сегодняшний день действует ограничение НБУ. Это с учетом того, что банки фактически лишены возможности размещения этих валютных ресурсов по кредитным операциям, а если и имеют эту возможность, они очень ограничены. Я думаю, что в этих условиях потребность в валютных депозитах будет снижаться.

Украинцы стали чаще нести депозиты в банки?

— Валюту достаточно неохотно принимают, потому что действует определенное ограничение на возврат этих валютных депозитов. То есть население пока не уверено в том, что, условно говоря, если оно принесет в банк валютный депозит, то, допустим, при условии досрочного расторжения валютного депозита сможет эту валюту получить назад. Поэтому пока действует валютное ограничение, касающееся выдачи депозитов, говорить об увеличении числа валютных депозитов преждевременно, тем более, что процентные ставки будут снижаться и будут очень маленькими.

Читайте также: Ужас и паника элиты в Давосе

Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко и финансовый аналитик Ярослав Колесник в эфире "ГС" прокомментировали махинации в банке "Михайловский" и пояснили, почему перед обманутыми вкладчиками должен отвечать и НБУ.