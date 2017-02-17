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    НБУ разработает механизм блокирования электронных платежных систем РФ

    (обновлено: )10211
    НБУ рекомендовано подготовить предложения об усовершенствовании с учетом актуальных киберугроз требований к защите информации в информационно-телекоммуникационных системах банков.
    Компьютер
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Совет нацбезопасности и обороны Украины рекомендовал Нацбанку с СБУ разработать механизм блокирования работы электронных платежных систем РФ.

    Установка флага Украины
    REUTERS Gleb Garanich
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    Об этом сказано в решении СНБО "об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации", которое опубликовано на сайте президента Украины.

    Президент Украины Петр Порошенко 13 февраля своим указом ввел в действие решение СНБО об угрозах кибербезопасности и неотложных мерах по их нейтрализации.

    "Рекомендовать Национальному банку Украины разработать при участии Службы безопасности Украины в месячный срок вопрос о разработке правового механизма блокирования (прекращения) на территории Украины функционирования электронных платежных систем субъектов хозяйствования государства-агрессора", — говорится в тексте решения СНБО.

    Также НБУ рекомендовано подготовить предложения об усовершенствовании с учетом актуальных киберугроз требований к защите информации в информационно-телекоммуникационных системах банков и других финансовых учреждений, системах дистанционного банковского обслуживания.

    В конце декабря 2016 года на заседании ведомства были рассмотрены основные принципы информационной безопасности, в первую очередь, угрозы кибербезопасности и их нейтрализация, а также неотложные меры по защите критической инфраструктуры Украины.

    Тогда Порошенко заявил о 6 тысячах кибератак на украинские ведомства за два месяца. Хакерским атакам подверглись сайты Минфина, Госказначейства, Минобороны, Украинских железных дорог и Мининфраструктуры.

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