НБУ разработает механизм блокирования электронных платежных систем РФ

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Совет нацбезопасности и обороны Украины рекомендовал Нацбанку с СБУ разработать механизм блокирования работы электронных платежных систем РФ.

Об этом сказано в решении СНБО "об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации", которое опубликовано на сайте президента Украины.

Президент Украины Петр Порошенко 13 февраля своим указом ввел в действие решение СНБО об угрозах кибербезопасности и неотложных мерах по их нейтрализации.

"Рекомендовать Национальному банку Украины разработать при участии Службы безопасности Украины в месячный срок вопрос о разработке правового механизма блокирования (прекращения) на территории Украины функционирования электронных платежных систем субъектов хозяйствования государства-агрессора", — говорится в тексте решения СНБО.

Также НБУ рекомендовано подготовить предложения об усовершенствовании с учетом актуальных киберугроз требований к защите информации в информационно-телекоммуникационных системах банков и других финансовых учреждений, системах дистанционного банковского обслуживания.

В конце декабря 2016 года на заседании ведомства были рассмотрены основные принципы информационной безопасности, в первую очередь, угрозы кибербезопасности и их нейтрализация, а также неотложные меры по защите критической инфраструктуры Украины.

Тогда Порошенко заявил о 6 тысячах кибератак на украинские ведомства за два месяца. Хакерским атакам подверглись сайты Минфина, Госказначейства, Минобороны, Украинских железных дорог и Мининфраструктуры.