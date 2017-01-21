Завышенные платежки на отопление: какие будут последствия

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Жилищно-коммунальная инспекция Киевской горгосадминистрации проверит возможные злоупотребления, а также факты некорректных начислений киевлянам за услугу централизованного отопления.

В столичной администрации отметили, что существуют объективные факторы для начислений за тепло. При этом в КГГА добавили, что не должно быть никаких махинаций с платежами.

Почему жители города получили платежки с большими суммами за отопление в декабре, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснила советник заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная.

(текст публикуется на языке оригинала)

Вам яка прийшла платіжка за грудень?

— За 68 квадратів прийшла платіжка на 2137 грн.

Наскільки сума в ній відрізняється від попередньої, за листопад?

— В листопаді, якщо не помиляюся, була менша платіжка. Було близько тисячі за такий же період.

Тобто в вас вона збільшилася більш ніж вдвічі? Ви вважаєте це справедливим?

— Тут питання не в справедливо. Дуже важливо, щоб ми все таки сіли і з холодною головою порахували, який в нас метраж, яка в нас квадратура, який період, за який ми отримали оплату, скільки спожив будинок. Не буду виступати якимось адвокатом для "Київенерго", але все ж таки, щоб ми були справедливі, є об'єктивні чинники, які впливають на формування платіжок. Це метраж, енергоефективність будинку, в якому ми проживаємо. Наприклад, загальна площа місць загального користування. Є фактори, які змушують нас підозрювати в некоректності нарахувань. Власне, для цього ми активізували роботу житлово-комунальної інспекції саме в напрямку розслідувань в нарахуваннях за тепло.

Ви стверджували, що для всіх киян має діяти справедливий і зрозумілий механізм нарахування. Але в цьому випадку ніякої зрозумілості не виникло, чому так сталося?

— Справедливий — це не значить, що в всіх однакові платіжки будуть. Ми повинні розуміти, що є різні будинки, які споживають по-різному. Це один об'єктивний фактор. І змістилися дати зняття показань приладів обліку будинкових. Якщо раніше "Київенерго" здійснювали це з 19 по 26 число кожного місяця, то, відповідно, в грудні це здійснювалося в останні два дні місяця. "Київенерго" це пояснює тим, що необхідно нараховувати субсидії, які нараховуються за повний календарний місяць, тому люди теж повинні на це зважати. Мені, наприклад, прийшло за 34 дні. Тому це є об'єктивний фактор. Інше питання, що є платіжки, з якими люди кардинально не згодні. І навіть порахувавши, вони розуміють, що тариф аж занадто великий. От для таких людей буде працювати житлово-комунальна інспекція. Тому що міська адміністрація дійсно наголошує на тому, що повинні бути прозорість. І людина, як мінімум, повинна розуміти, за що вона платить, чому саме такі нарахування. Є різне ставлення до платіжок. Повірте, комусь і 900 гривень багато, хоча це, наприклад, відносно низька платіжка за умови нинішніх тарифів. Всі ми розуміємо, що тарифи зросли вдвічі. Але кожен киянин заслуговує на справедливе нарахування.

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"Київенерго" заявляє, що у більшості випадків винні квартирні лічильники. Чи може бути стільки невдоволених?

— В нас не така масова категорія будинків, це в основному новобудови і будинки з вертикальним розташуванням теплових мереж, які дозволяють встановлювати квартирні лічильники. Більшість — це будинки старої забудови, в яких вертикальна розводка так звана, тому встановити там лічильник квартирний достатньо складно як технічно, так і дуже дорого. Тому я не думаю, що це основна якась репрезентативна вибірка, про яку говорить "Київенерго". Я все ж таки переконана, що проблема: необхідно все проводити перевірки в будинках, де було некоректне нарахування. Можливо, там були проблеми з лічильником. Можливо, є якісь інші або технічні, або організаційні моменти.

Міська влада не виключає, що порушення були і тарифи за тепло могли бути свідомо завищені?

— Я не хочу зараз лякати людей без фактів. Ми обов'язково прозвітуємо про результати роботи комісії. Людям я раджу сісти, подивитися і перевірити, який тариф виходить, скільки днів опалення, уважно прочитати свої платіжні документи, аби просто для себе зрозуміти, чи дійсно є зловживання. Якщо ж людина визначає, є підозра, звертаємося в житлово-комунальну інспекцію. Я тільки що телефонувала нашим хлопцям в житлово-комунальну інспекцію, вони кажуть, телефон не затихає. Люди до них дзвонять. Вже за 15 хвилин було близько десятка дзвінків зі зверненнями з підозрами тощо.

У вас є вплив на "Київенерго"?

— Як представники міської влади, ми зобов'язані впливати на "Київенерго", де є порушення закону. Це наш обов'язок. Це наша компетенція. Це наше право. Тому відстоювати інтереси спільно з мешканцями обов'язково будемо.

Який термін триватимуть перевірки? На цей час людям платити чи почекати тиждень?

— Навіть на основі тих перевірок, якщо будуть підтверджені неправдивість або некоректність нарахувань, буде здійснено перерахунок. Тому закликати людей не сплачувати — це буде неправильно. Тому людина може сплатити, а обов'язково, якщо буде підтверджена некоректність, людині буде зроблено перерахунок. Про терміни мені говорити важко, тому що ми, наприклад, зараз будемо виходити з того, яка кількість дзвінків буде поступати на адресу нашої інспекції. Тому що ресурс у нас не є необмеженим, кількість інспекторів обмежена, тому будемо планувати свою роботу відповідно до кількості звернень.

Напомним, эксперт по энергетике Александр Харченко в эфире "ГС" заявил, что правительство не ведет работу с населением по повышению энергоэффективности и ждет, что проблемы долгов за газ решатся сами собой.

Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "ГС" разъяснил, при каких условиях возможен прозрачный тариф в платежках на отопление, и что делать потребителям, если поставщик услуг завышает суммы.