НБУ ужесточил меры для "недопущения оттока капитала в РФ"

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины ужесточил меры в финансовом секторе, опасаясь допустить отток капитала в Россию, сообщила пресс-служба регулятора.

Нацбанк в апреле 2016 года усилил контроль за оттоком капитала из страны, обязав уполномоченные банки, получившие лицензии на осуществление валютных операций, вносить в специальный реестр информацию о покупке иностранной валюты, перечислении инвалюты за пределы Украины, перечислении средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов. При этом были расширены возможности центробанка для блокировки подозрительных финансовых операций.

"Национальный банк Украины ужесточил меры для недопущения оттока капитала в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении пресс-службы.

Читайте также: Соцсети: а как Гройсман и Гонтарева будут гривну спасать?

Сообщается, что отныне Нацбанк имеет право отказывать в выдаче индивидуальных лицензий на осуществление отдельных валютных операций, если обнаружит в поданных документах информацию о том, что участником или лицом, в пользу или в интересах которого проводится эта операция, является лицо, "находящееся в стране, которая признана Верховной Радой Украины государством-агрессором".

В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".