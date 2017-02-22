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    Общество

    Митингующие заблокировали автодорогу у границы с Польшей

    (обновлено: )43123
    Перед пунктом пропуска "Шегини" на украинском-польском участке государственной границы проходит акция протеста. Участники митинга "выступают против действующих таможенных правил".
    Перекрытие автодороги у границы с Польшей
    facebook.com/zahidnuy.kordon

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Участники акции заблокировали движение на дороге у границы Украины с Польшей, требуя изменения правил растаможивания автомобилей, сообщило в среду западное региональное управление Госпогранслужбы.

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    Ранее погранслужба сообщала, что активисты в среду с утра заблокировали движение на дорогах у границы со Словакией и Румынией, митингующие "выступают против действующих таможенных правил".

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    "Сообщаем, что перед пунктом пропуска "Шегини" на украинском-польском участке государственной границы проходит акция протеста. Протестующие проводят свою акцию на пешеходном переходе в 50 метрах от пункта пропуска, что вызывает некоторые трудности для свободного проезда транспортных средств", — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

    Пограничники просят путешествующих учесть данную информацию при планировании поездки за границу и выборе пути следования.

    На месте находится полиция.

    facebook.com/zahidnuy.kordon
    Перекрытие автодороги у границы с Польшей

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