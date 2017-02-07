Вкладчики обанкротившегося банка перекрыли улицу Грушевского в Киеве

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Вкладчики банка "Михайловский" во второй половине дня во вторник перекрыли улицу Грушевского в Киеве.

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Как сообщает "Вечерний Киев", митингующие ходят по пешеходному переходу в районе Европейской площади. На месте также присутствуют полицейские.

Ранее во вторник вкладчики "Михайловского" пикетировали Верховную Раду.

vechirniykiev.com.ua Вкладчики банка "Михайловский" перекрыли улицу Грушевского в Киеве

Банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным 23 мая. Его вкладчики не раз проводили акции протеста. Ранее Национальная полиция задержала одного из должностных лиц "Михайловского", которого подозревают в причастности к выводу около 60 миллионов долларов, что привело к неплатежеспособности банка. В конце августа полиция задержала в Киеве еще одного подозреваемого в хищении средств банка.