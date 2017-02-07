Вкладчики обанкротившегося банка перекрыли улицу Грушевского в Киеве

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Вкладчики банка "Михайловский" во второй половине дня во вторник перекрыли улицу Грушевского в Киеве.
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Как сообщает "Вечерний Киев", митингующие ходят по пешеходному переходу в районе Европейской площади. На месте также присутствуют полицейские.
Ранее во вторник вкладчики "Михайловского" пикетировали Верховную Раду.
Банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным 23 мая. Его вкладчики не раз проводили акции протеста. Ранее Национальная полиция задержала одного из должностных лиц "Михайловского", которого подозревают в причастности к выводу около 60 миллионов долларов, что привело к неплатежеспособности банка. В конце августа полиция задержала в Киеве еще одного подозреваемого в хищении средств банка.