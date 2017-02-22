Протестующие перекрыли автодороги у границы Украины со Словакией и Румынией

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. На дорогах у границы Украины со Словакией и Румынией заблокировано движение, сообщило западное региональное управление Госпогранслужбы в среду в Facebook.

"Чопский пограничный отряд информирует, что сегодня в 09.30 началась акция блокирования подъездной дороги к пункту пропуска "Ужгород". На данный момент в акции участвуют около 50 человек и 30 автомобилей, которые находятся на расстоянии до одного километра от грузового терминала пункта пропуска", – говорится в сообщении.

Пограничники просят путешествующих учесть данную информацию при планировании поездки за границу и выборе пути следования.

Facebook западного регионального управления Госпогранслужбы Митингующие заблокировали автодороги у границы Украины со Словакией и Румынией

Также в среду с утра началась акция блокировки автодороги Черновцы-Порубное на юго-западе Украины неподалеку от границы с Румынией, в ней принимают участие около 50 человек и 20 автомобилей.

"В населенном пункте Стерче, который примерно за два километра от пункта пропуска "Порубное", люди активно двигаются по пешеходному переходу, тем самым блокируя движение автотранспорта", — говорится в сообщении.

Пограничники не уточняют в связи с чем проходят акции и чего требуют митингующие.

Ранее сообщалось, что пограничники изъяли 33 кг янтаря на границе с Польшей.