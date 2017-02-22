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    Общество

    Протестующие перекрыли автодороги у границы Украины со Словакией и Румынией

    (обновлено: )24310
    По данным Государственной пограничной службы, в среду утром началась акция блокирования подъездной дороги к пункту пропуска "Ужгород". В акции принимают участие около 50 человек.
    Митингующие заблокировали автодороги у границы Украины со Словакией и Румынией
    Facebook западного регионального управления Госпогранслужбы

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. На дорогах у границы Украины со Словакией и Румынией заблокировано движение, сообщило западное региональное управление Госпогранслужбы в среду в Facebook.

    "Чопский пограничный отряд информирует, что сегодня в 09.30 началась акция блокирования подъездной дороги к пункту пропуска "Ужгород". На данный момент в акции участвуют около 50 человек и 30 автомобилей, которые находятся на расстоянии до одного километра от грузового терминала пункта пропуска", – говорится в сообщении.

    Пограничники просят путешествующих учесть данную информацию при планировании поездки за границу и выборе пути следования.

    Facebook западного регионального управления Госпогранслужбы
    Митингующие заблокировали автодороги у границы Украины со Словакией и Румынией

    Также в среду с утра началась акция блокировки автодороги Черновцы-Порубное на юго-западе Украины неподалеку от границы с Румынией, в ней принимают участие около 50 человек и 20 автомобилей.

    "В населенном пункте Стерче, который примерно за два километра от пункта пропуска "Порубное", люди активно двигаются по пешеходному переходу, тем самым блокируя движение автотранспорта", — говорится в сообщении.

    Пограничники не уточняют в связи с чем проходят акции и чего требуют митингующие.

    Ранее сообщалось, что пограничники изъяли 33 кг янтаря на границе с Польшей.

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