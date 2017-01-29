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    Общество

    В Винницкой области люди перекрыли дорогу, протестуя против реформы Минздрава

    Тема:

    Проблемы медицины. Тодуров vs Супрун (92)

    (обновлено: )4911
    По данным СМИ, в центре Шайгорода люди перекрыли дорогу и проводят вече. Они недовольны реформами Минздрава, а именно – созданием госпитальных округов.
    Медицинский Майдан в Винницкой области
    http://vlasno.info/

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Шаргороде Винницкой области в воскресенье проходит акция протеста против медицинской реформы в части создания госпитальных округов, информирует "112 Украина".

    Медицинский Майдан в Винницкой области
    vlasno.info
    Медмайдан в Виннице и далее по стране как адекватный ответ Минздраву

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    Участники акции перекрыли движение на одной из дорог в населенном пункте.

    "Мы находимся в центре Шайгорода, тут люди перекрыли дорогу, проводят вече. Они недовольны реформами Минздрава, а именно – созданием госпитальных округов. Винницкую область согласно плану разделили на три госпитальных округа. В каждом должен быть город, где есть больница экстренной помощи, до нее нужно доехать менее, чем за час. Город Шаргород присоединили к округу с центром в Могилев-Подольском, это город на самой границе с Молдовой. Местные жители жалуются, что до этого города им ехать больше часа и даже нет прямого автобусного сообщения между населенными пунктами. Также боятся, что их больницу закроют", — сообщает корреспондент.

    По ее словам, протестующие готовы в случае необходимости к радикальным действиям, в частности перекрытию железной дороги.

    Напомним, правительство собирается оптимизировать количество украинских медучреждений. В начале декабря Кабинет министров Украины утвердил постановление о создании госпитальных округов и обязал органы местной власти сформировать их в соответствии с нормативными актами, разработанными Министерством здравоохранения Украины.

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