Люди перекрыли трассу под Киевом из-за подорожания проезда в маршрутках

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Активисты под Киевом перекрыли улицу Соборную в селе Софиевская Борщаговка, люди требуют не повышать цены на проезд в пригородных маршрутках.

politeka.net Перекрытие трассы под Киевом

"10-й день как перевозчики Киевской области, в том числе и в городе Боярка, повысили цены на проезд: на 70% по городу и на 30% до метро. Длинные переговоры с перевозчиками результатов не дали…", — рассказали участники акции изданию Politeka.

Очевидцы отмечают, что участие в акции, которую назвали "Общине — справедливые цены на проезд!", также принимают члены "Правого сектора".

Сообщается, что протестующие не пропускают пригородные автобусы в столицу, многие маршрутки были вынуждены изменить свои маршруты.

Напомним, активисты во вторник, 24 января, с утра, частично перекрыли Бориспольскую трассу на въезде в Киев. Участники акции требовали принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину.

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