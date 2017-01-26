наверх
26.01.201714:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23- 0.04
  • USD27.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Люди перекрыли трассу под Киевом из-за подорожания проезда в маршрутках

    (обновлено: )14120
    Сообщается, что из-за акции протеста против подорожания проезда в пригородных маршрутках, транспортные средства в четверг были вынуждены ехать в Киев по другим дорогам.
    Перекрытие трассы под Киевом
    politeka.net

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Активисты под Киевом перекрыли улицу Соборную в селе Софиевская Борщаговка, люди требуют не повышать цены на проезд в пригородных маршрутках.

    politeka.net
    Перекрытие трассы под Киевом

    "10-й день как перевозчики Киевской области, в том числе и в городе Боярка, повысили цены на проезд: на 70% по городу и  на 30% до метро. Длинные переговоры с перевозчиками результатов не дали…", — рассказали участники акции изданию Politeka.

    Очевидцы отмечают, что участие в акции, которую назвали "Общине — справедливые цены на проезд!",  также принимают члены "Правого сектора".

    Сообщается, что протестующие не пропускают пригородные автобусы в столицу, многие маршрутки были вынуждены изменить свои маршруты.

    Напомним, активисты во вторник, 24 января, с утра, частично перекрыли Бориспольскую трассу на въезде в Киев. Участники акции требовали принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину. 

    Смотрите также: "Молочный протест" фермеров в Брюсселе

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Парламентская ассамблея Совета Европы
    Резолюция ПАСЕ по Украине
    Блокирование поездов в Луганской области
    Донбасс: блокада и пиар
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке