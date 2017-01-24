Протесты у Кабмина: депутаты требуют встречи с Гройсманом — спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила" продолжается. Активисты отправились под стены Кабинета Министров, чтобы объяснить чиновникам свои требования.

Участники акции требуют, чтобы перестали затягивать принятие законопроекта об урегулировании временного ввоза авто личного пользования на иностранных номерах.

Обо всех подробностях акции протеста сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.

(текст публикуется на языке оригинала)

"Жартують учасники акції, що до Кабміну приїхали одночасно дві делегації закордонні — польська та литовська. Крім того, що потримані автівки на державних номерах Литви та Польщі стоять уздовж тротуару на вулиці Грушевського навпроти Кабміну, ще кілька десятків автівок стоять і на самій стоянці під будівлею. Водії тиснуть на клаксони — своєрідні сигнали до уряду, до Володимира Гройсмана, аби чув і розумів, що сюди приїхали власники автівок на реєстраційних номерах.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила" под Кабмином

Перший концерт клаксонів вони влаштовували під Кабміном до 12.20. В них є хороша, або, можна сказати точніше, непогана підтримка законодавців. Одразу двоє народних депутатів України — Юрій Деревянко та Володимир Парасюк прибули сюди, під Кабмін, аби підтримати цих кілька сот мітингуючих. Власне, тут, під Кабміном, до 150 власників та представників громадської організації "АвтоЄвроСила" і далі стоять з жовто-синіми прапорами. Організація заявляє також, що так само ще кілька сот їх прихильників і далі лишаються чергувати на трьох в'їздах до міста Києва — на Житомирській трасі, на Одеській трасі, поблизу в'їзду в Київ та на Бориспільській трасі.

О 12.56 двоє народних депутатів, Юрій Деревянко та Володимир Парасюк, зайшли до Кабміну із переліком вимог цієї громадської організації. Ці двоє мають потрапити безпосередньо на зустріч до Володимира Гройсмана, показати йому свої вимоги, яких шість, і зрозуміти після спілкування, чи є шанси на підтримку голови виконавчої влади цих кількох вимог представників громадської організації. Якщо прем'єр підтримає їх вимоги, то шанси будуть гарантовані для прийняття законопроекту №5567 у парламенті. Бо Володимир Гройсман, як представник БПП, людина дуже впливова, відповідно, у ВР України перед прийняттям законопроекту оглядаються всі народні депутати у бік виконавчої влади, у бік Кабміну, у бік прем'єра, що він особисто вважає.

Люди вимагають, аби право в'їжджати на автівці з іноземною реєстрацією надали громадянам України. Тому що зараз де-факто машина заїжджає, яка перебуває у власності іноземця, а тут оформляється лише право на користування цією машиною. І правоохоронні органи навіть і не бачать, хто саме в Україні має право керувати цією автівкою. Народні депутати і представники громадської організації вимагають, по-перше, аби право на в'їзд на автівці з іноземною реєстрацією давалося громадянам України. По-друге, вони вимагають встановити чесне оформлення часткове митного платежу щорічне, аби цей щорічний митний платіж був розрахований на рівні 0,2%, а потім з кожним роком аби цей відсоток зростав на половину відсотка від обрахованої митної вартості автомобіля.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила" под Кабмином

Якщо, наприклад, в'їжджає на територію України автівка вартістю за українським законодавством у 10 тисяч євро або ж доларів, то власник повинен раз на рік платити платіж у сумі 0,2% від цієї заявленої митної суми повної автомобіля. Із часом сума сплачених таких платежів зараховувалася би державою громадянином уже в частину сплачену, від загальної митної вартості автомобіля. І у випадку, коли громадянин України цей автомобіль все ж захоче викупити, то цю суму вже сплачено митних платежів держава йому повинна відмінусувати", — повідомив Олександр Івасівка.

Ранее около двух тысяч человек вышли на демонстрацию в преддверии голосования выборщиков в Калифорнии. Участники акции выразили протест против кандидатуры выигравшего президентские выборы представителя Республиканской партии Дональда Трампа.