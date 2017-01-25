Блокирование въездов в Киев: полиция подыгрывала протестующим — Соколовская

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Вторник в столице начался с блокирования недовольными автомобилистами подъездов к Киеву на Одесской, Бориспольской и Житомирской трассах.

После этого они двинулись в Кабмин для встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Протестующие требовали принять законопроект об урегулировании транзита и временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией для личного пользования. Своими действиями автомобилисты создали в Киеве километровые заторы, чем создали неудобства для киевлян.

Акцию протеста владельцев авто в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала политический эксперт Янина Соколовская.

«Пока у нас в стране будут проходить такие акции, у нас порядка не будет, потому что когда в 2004 году народ вдруг решил, что все вопросы можно решать установкой палаток на площадях, у него было десять лет, чтобы он убедился, что так не решается… Основное, что протестующие показали, что им абсолютно наплевать на тех людей, которые застряли на въезде-выезде в Киев, и полиция расписалась в абсолютной своей неблагонадежности: она либо подыгрывала протестующим, либо не могла ничего с ними сделать. И то, и другое — плохо", — заявила эксперт.