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    Общество

    В Кировоградской области протестующие перекрыли трассу Киев-Одесса

    (обновлено: )70620
    Сообщается, что люди собрались на акцию против неправомерных, по их мнению, действий властей в отношении документов на землю. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
    Перекрытие дороги
    vedomosti-ua.com

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Жители Благовещенского района Кировоградской области в понедельник перекрыли движение на автомобильный дороге М-05 Киев – Одесса, сообщает "Укравтодор" на своей странице в Facebook.

    Перекрытие дороги под Киевом. Видео
    Вишневе Укр/Youtube
    Перекрытие дороги под Киевом

    "Причина акции протеста – неправомерные действие в отношении документов на землю. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", — сообщает "Укравтодор".

    В ведомстве уточнили, то дорога перекрыта возле села Луполово, протестующие непрерывно передвигаются по пешеходному переходу, блокируя проезд транспорта

    Ранее сообщалось, что в Шаргороде Винницкой области проходила акция против медицинской реформы в части создания госпитальных округов. Участники акции перекрыли движение на одной из дорог в населенном пункте.

    А во вторник, 24 января, активисты частично перекрыли Бориспольскую трассу на въезде в Киев. Участники акции требовали принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину. 

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