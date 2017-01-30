В Кировоградской области протестующие перекрыли трассу Киев-Одесса

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Жители Благовещенского района Кировоградской области в понедельник перекрыли движение на автомобильный дороге М-05 Киев – Одесса, сообщает "Укравтодор" на своей странице в Facebook.

"Причина акции протеста – неправомерные действие в отношении документов на землю. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", — сообщает "Укравтодор".

В ведомстве уточнили, то дорога перекрыта возле села Луполово, протестующие непрерывно передвигаются по пешеходному переходу, блокируя проезд транспорта

Ранее сообщалось, что в Шаргороде Винницкой области проходила акция против медицинской реформы в части создания госпитальных округов. Участники акции перекрыли движение на одной из дорог в населенном пункте.

А во вторник, 24 января, активисты частично перекрыли Бориспольскую трассу на въезде в Киев. Участники акции требовали принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину.

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