Перекрытие дороги под Киевом

Ранее СМИ сообщили, что активисты перекрыли улицу Соборную в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

Очевидцы отмечают, что участие в акции, которую назвали "Общине — справедливые цены на проезд!", также принимают члены "Правого сектора".

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Протестующие не пропускают пригородные автобусы в столицу, многие маршрутки были вынуждены изменить свои маршруты.

Во вторник, 24 января, активисты частично перекрыли Бориспольскую трассу на въезде в Киев. Участники акции требовали принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину.