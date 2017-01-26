наверх
26.01.201715:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23- 0.04
  • USD27.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Перекрытие дороги под Киевом

    Тема:

    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев (26)

    (обновлено: )14910
    Активисты перекрыли дорогу в Вишневом под Киевом в связи с повышением тарифов на перевозки, говорится в описании видео, появившегося в интернете в четверг. Они требуют не поднимать цены на проезд в пригородных маршрутках.
    Вишневе Укр/Youtube

    Ранее СМИ сообщили, что активисты перекрыли улицу Соборную в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

    Очевидцы отмечают, что участие в акции, которую назвали "Общине — справедливые цены на проезд!", также принимают члены "Правого сектора".

    Смотрите также: Шины и дым: протестующие перекрыли Бориспольскую трассу в Киеве

    Протестующие не пропускают пригородные автобусы в столицу, многие маршрутки были вынуждены изменить свои маршруты.

    Во вторник, 24 января, активисты частично перекрыли Бориспольскую трассу на въезде в Киев. Участники акции требовали принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Парламентская ассамблея Совета Европы
    Резолюция ПАСЕ по Украине
    Блокирование движение грузовых поездов в направлении ЛНР
    Донбасс: блокада и пиар
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке