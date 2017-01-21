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    В КОГА требуют обосновать подорожание проезда в маршрутках

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    Как заявил глава Киевской обладминистрации Александр Горган, государственная власть области поможет найти компромиссное решение, приемлемое и для перевозчиков, и для общества.
    Маршрутка в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Киевская областная государственная администрация требует от пассажирских автоперевозчиков региона предоставить обоснование резкого подорожания проезда и призывает искать сбалансированное решение. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

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    Глава Киевской обладминистрации Александр Горган во время совещания с автоперевозчиками и общественностью области потребовал, чтобы автоперевозчики обосновали подорожание проезда.

    Горган считает, что даже если в соответствии с действующим законодательством органы государственной власти лишены полномочий влиять на ценообразование тарифов на перевозки пассажиров, в стороне оставаться в такой ситуации Киевская ОГА не будет.

    "Необходимо искать сбалансированное решение, которое учтет потребности как жителей Киевской области, так и перевозчиков. А не перекладывать проблемы на кошельки и плечи жителей Киевщины. Государственная власть области поможет найти компромиссное решение, приемлемое и для перевозчиков, и для общества", — заявил Горган.

    В областной государственной администрации отмечают, что треть трудоспособного населения Киевщины постоянно работает в столице, и от цен на проезд напрямую зависит материально-экономическое положение их семей.

    "Подорожание тарифов на перевозку заберет около трети семейного бюджета", — отмечается в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Киеве с субботы, 21 января, ожидается очередное подорожание стоимости проезда в маршрутках — на этот раз на одну гривну.

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