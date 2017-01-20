В Киеве с субботы подорожает проезд в маршрутках

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В Киеве с субботы, 21 января, ожидается очередное подорожание стоимости проезда в маршрутках — на этот раз на одну гривну, информирует "Сегодня".

"С 21 января до 6 грн вырастет тариф на проезд в маршрутке №205 (она курсирует от Индустриального путепровода до Дарницкой площади). Сейчас здесь берут 5 грн за проезд", — пишет киевлянин Александр Юрченко.

В комментариях люди также пишут, что с этого же дня с 5 до 6 грн подорожает маршрутка № 599 (ул. Митрополита Шептицкого — метро "Харьковская"). В маршрутке №566 (Лукьяновская площадь — пр. Отрадный), № 569 (Лукьяновская площадь — станция Киев-Волынский) и №427 (метро "Дворец спорта" — пр. Отрадный) цену поднимают с 4 до 5 грн.

Также подорожает проезд в маршрутке №421 (станция метро "Петровка" — ул. Симиренко).

"Это безобразие! Я пользуюсь этой маршруткой и езжу каждый день на работу. Теперь придется платить больше, альтернативы нет. Если добираться гортранспортом — скоростным трамваем и троллейбусом — все равно придется платить 6 гривен", — пишет киевлянка Ольга Слюсаренко.

Напомним, в декабре прошлого года выросли тарифы на проезд как в пригородных маршрутках, которые заезжают в Киев, так и в некоторых городских.