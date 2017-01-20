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    В Киеве с субботы подорожает проезд в маршрутках

    (обновлено: )10730
    В соцсетях люди активно обсуждают подорожание проезда. Среди прочего на 1 гривну возрастет проезд в маршрутках №205 - они курсируют от Индустриального путепровода до Дарницкой площади.
    Подорожание проезда в маршрутках Киева
    kiev.segodnya.ua

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В Киеве с субботы, 21 января, ожидается очередное подорожание стоимости проезда в маршрутках — на этот раз на одну гривну, информирует "Сегодня".

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    "С 21 января до 6 грн вырастет тариф на проезд в маршрутке №205 (она курсирует от Индустриального путепровода до Дарницкой площади). Сейчас здесь берут 5 грн за проезд", — пишет киевлянин Александр Юрченко.

    В комментариях люди также пишут, что с этого же дня с 5 до 6 грн подорожает маршрутка № 599 (ул. Митрополита Шептицкого — метро "Харьковская"). В маршрутке №566 (Лукьяновская площадь — пр. Отрадный), № 569 (Лукьяновская площадь — станция Киев-Волынский) и №427 (метро "Дворец спорта" — пр. Отрадный) цену поднимают с 4 до 5 грн.

    Также подорожает проезд в маршрутке №421 (станция метро "Петровка" — ул. Симиренко).

    "Это безобразие! Я пользуюсь этой маршруткой и езжу каждый день на работу. Теперь придется платить больше, альтернативы нет. Если добираться гортранспортом — скоростным трамваем и троллейбусом — все равно придется платить 6 гривен", — пишет киевлянка Ольга Слюсаренко.

    Напомним, в декабре прошлого года выросли тарифы на проезд как в пригородных маршрутках, которые заезжают в Киев, так и в некоторых городских.

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