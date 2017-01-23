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    В Киеве подорожал проезд в пригородных маршрутках

    (обновлено: )117
    По данным региональных СМИ, стоимость проезда выросла в Ирпене, Коцюбинском и Буче Киевской области. Также на 30-50% подорожали пригородные маршрутки в столице.
    Общественный транспорт Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В пригородных маршрутках столицы и по области повысилась стоимость проезда, сообщают СМИ.

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    "В Буче цена поездки в Киев выросла с 11 гривен до 15 гривен. По городу было 4 гривны, а стало 6", — пишет "Громада Приирпенья".

    Также отмечается, что в Ирпене маршрутка №420 подорожала с 8 грн до 12, по городу проезд стоит 5 гривен.

    В Коцюбинском также выросли цены — маршрутка по городу стоит 5 гривен, ранее цена была 4 грн.

    Ранее сообщалось, что в столице с 21 января в очередной раз подорожала стоимость проезда в маршрутках на одну гривну.

    Напомним, в декабре прошлого года выросли тарифы на проезд как в пригородных маршрутках, которые заезжают в Киев, так и в некоторых городских.

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