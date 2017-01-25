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    Во Львове из-за мусора готовятся к массовым протестам и перекрытию дорог

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    С душком. Львов утопает в мусоре (217)

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    Львовяне возмущены и объявляют акцию протеста против принятого постановления, которое предусматривает появление пяти площадок для прессования и брикетирования мусора в городе.
    Мусор во Львове
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    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В среду жители четырех районов Львова собираются перекрывать улицы города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на жителей микрорайона Рясне во Львове.

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    Люди возмущены и объявляют акцию протеста против принятого постановления, которое предусматривает появление пяти площадок для прессования и брикетирования мусора в городе, отмечает агентство.

    В 18.00 планируется перекрытие пешеходного перехода в Рясне-Русском, Белогорще, Левандовке, Рясне-1, Рясне-2, на ул. Стрыйской такая же акция начнется в 19.00.

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    Напомним, 30 мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. По факту обвала мусора на свалке начато уголовное производство. В результате оползня и пожара погибли четыре человека.

    Мэр Львова Андрей Садовый предложил объявить Львов, Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации. Также он заявил о попытках дестабилизации ситуации в городе и препятствовании вывозу мусора из областного центра в Киев. В Минэкологии заявили, что ответственность за эту негативную ситуацию несут коммунальные власти.

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    На днях мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал Кабмин и областную власть за то, что они не могут созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой должны обсудить ситуацию с вывозом мусора из города. Он заявил, что 35% городских контейнерных площадок переполнены.

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