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    Во Львовском горсовете подрались из-за мусора

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    Мусорная эстафета. Львов, Николаев, Тернополь, Днепр (202)

    (обновлено: )16920
    Депутаты Львовского городского совета под крики общественности "Ганьба" приняли решение о создании мусоросортировочных и брикетировочных станций в пяти районах города, после чего завязалась драка и городской голова Андрей Садовый поспешно покинул сессионный зал.
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    За соответствующее решение проголосовали 38 депутатов горсовета, сообщает издание "Вголос".

    Свалка на Волхонском шоссе в Ленинградской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Мусор раздора. Во Львове активисты схлестнулись с мэром Садовым

    "Возмущенные жители Львовской области и общественные активисты заявляют, что Садовый всех обманул, они блокируют сессионный зал", — пишет издание.

    Согласно документу, для приобретения брикетировочных комплексов львовскому коммунальному предприятию "Львовспецкоммунтранс" из городского бюджета будет выделено 97 млн грн, отмечает УНИАН.

    Напомним, 30 мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. По факту обвала мусора на свалке начато уголовное производство. В результате оползня и пожара погибли четыре человека. 

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    Мэр Львова Андрей Садовый предложил объявить Львов, Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации. Также он заявил о попытках дестабилизации ситуации в городе и препятствовании вывозу мусора из областного центра в Киев. В Минэкологии заявили, что ответственность за эту негативную ситуацию несут коммунальные власти.

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