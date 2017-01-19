Львовский горсовет соберется на внеочередную сессию из-за мусора

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Львовский городской совет в четверг, 19 января, соберется на внеочередную сессию из-за критической ситуации, сложившейся в городе с вывозом твердых бытовых отходов.

Как сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, заседание назначено на 10.30.

Накануне мэр Львова Андрей Садовый заявил о предпосылках для возникновения в областном центре чрезвычайной экологической ситуации.

"С утра прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города и мы официально сообщили государственным органам о том, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации", — заявил Садовый.

По его словам, все перевозчики, которые занимаются вывозом мусора, сообщили, что имеют очень серьезные проблемы с вывозом отходов.

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Садовый также обратился к международным экологическим организациям, городам-партнерам за рубежом и посольствам иностранных государств с информацией о ситуации, которая сложилась и с просьбой о помощи.

Напомним, 30 мая прошлого года на Грибовицкой свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. По факту обвала мусора на свалке начато уголовное производство. В результате оползня и пожара погибли четыре человека.

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Мэр Львова Андрей Садовый предложил объявить Львов, Малехов и Грибовичи зоной чрезвычайной экологической ситуации. Также он заявил о попытках дестабилизации ситуации в городе и препятствовании вывозу мусора из областного центра в Киев. В Минэкологии заявили, что ответственность за эту негативную ситуацию несут коммунальные власти.