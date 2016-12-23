Мусор раздора. Во Львове активисты схлестнулись с мэром Садовым

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Во Львове очередной мусорный скандал. На этот раз активисты в четверг, 22 декабря, сорвали сессию горсовета. Они требовали от депутатов проголосовать против строительства мусоросортировочной линии.

Ситуацию с вывозом мусора в пригород Львова в эфире "ГС" прокомментировал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

(публикуется на языке оригинала)

Яка доля громадських слухань?

— Про ці громадські слухання говорять уже близько шести місяців. Особисто наша позиція як фракції: ми б дуже просили, щоб був оголошений конкурс, щоб було оголошено по всьому світу, що нам потрібні спеціалісти, щоб вони дали розуміння, який кращий шлях виходу із ситуації. До сих пір це не відбулось. Все замовчується, все робиться тихо. Сміття вивозиться тихо, куди возиться – невідомо. Депутати інформацію не мають. Скільки грошей на це тратиться – в нас також інформації немає.

Від кого має надійти ця відповідь?

— Відповідальний орган, тобто безпосередньо, в тому числі, і мер, як він заявив в червні на сесії, що він особисто несе відповідальність і дайте йому можливість щось зробити. А зараз просто ми не можемо дати конкретної відповіді, ми не розуміємо, що відбувається, де відбувається, хто цим займається і хто за це буде відповідати.

Тобто ці гори сміття зникають в невідомому напрямку?

— Так. Досі була ситуація, коли питали відповідальних людей, чи є акти виконаних робіт, чи є тонаж, що до чого. Ця інформація закрита, щоб не було провокацій, щоб не перегороджували дорогу в інших областях, інших містах, інших районах і щоб сміття можна було з міста Львова вивозити. Тобто це не має разом узагальненої думки, роботи, співпраці, тобто таке враження, що це комусь одному вигідно, а інші хай будуть просто осторонь.

Чому для будівництва обрано саме мікрорайон Рясне, а не територія поза межами міста?

— По-перше, я скажу, що ми навіть не знали про це, як громада, так і депутати. Фактично ця інформація подалась від людей в соціальній мережі, що вони помітили транспортні засоби і невідому техніку, яку завозять. Почали цікавитись. Виявилась така інформаційна бомба, що там-то, там-то якесь підприємство щось робить у вигляді сортувальної лінії.

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Тоді почали з’їжджатись туди депутати, пару днів тому було виїзне засідання, тому що в ухвалах міської ради з’явилась фірма, яка хоче взяти в оренду спочатку 10 гектарів землі, тепер 1 гектар землі там, де відбуваються ці рухи.

Питання до міської ради в нас як депутатів виникає – хто дає добро на це все, чи було це обговорено з мешканцями Рясного. А враховуючи, що в нас ще не повністю каналізаційно проведена інфраструктура в Рясне, в Рясне-1, Рясне-2, в тому числі, і Білогорча, люди переживають за своє здоров’я, тому що, в любому випадку, від сміття з’являються інфільтрати, тобто дощ, вода, волога – воно стікає в ґрунти.

Люди безпосередньо будуть цим харчуватись, тому що п’ють воду з колодязя. І в нас питання, так, як в громади — хто дав добро, чому там прийнято рішення, хто там узгодив. Якщо там технічно правильно, якби ми побачили документацію, якби ми розуміли, що саме будується, для чого будується, як воно буде забезпечувати повністю цикл, я не думаю, що люди були б проти. Але через те, що люди не мають інформації, відбувається такий процес. Люди не вірять вже владі.

Подробиці інциденту на сесії міськради повідомила спеціальний кореспондент Голосу Столиці зі Львова Уляна Гаврилюк.

Як це все відбувалось в міськраді?

— І справді, у Львові сьогодні (в четверг, 22 декабря — Ред.) було "гаряче". Були дві сесії – як обласної, так і міської ради. Після того найцікавіші події відбувались в міській раді: після того як депутати розглянули порядок денний пленарного засідання, міський голова Львова Андрій Садовий одразу ж оголосив обідню перерву аж до третьої години.

Активісти, які були присутні в залі — це різні громадські організації, виступили проти такого рішення, проти такої обідньої перерви, так як в них було одне невирішене питання, і заблокували вихід депутатам. Вони вимагали, щоб депутати повернулись на робочі місця і вирішували питання щодо цієї сміттєсортувальної лінії у Рясному.

Коротко, що це таке. Мешканці цього району вже два дні демонтують цю сміттєсортувальну лінії на території сільмашу і категорично проти цього, так як це так зване сміттєзвалище в самому Львові, де живуть люди, де є дитячі майданчики, а за парканом будуть сортувати сміття. Вони вважають, що таку роботу потрібно виконувати десь на окраїні міста або взагалі за містом.

Більшість депутатів покинули пленарне засідання через чорний хід, а частина пікетувальників зайшла за трибуну. Власне, після довгої перерви роботу сесії міської ради поновили. Секретар міськради оголосив, що керівники фракції порадились і вирішили винести на порядок денний ухвалу про заборону функціонування такої сміттєпресувальної лінії.

Проте згодом повернувся в сесійну залу Андрій Садовий і поставив на голосування включення до порядку денного нових питань, але "сміттєвої" ухвали до порядку денного не вніс, заявив, що ухвала не відповідає законодавству.

Вже з цього почались сутички між активістами і муніципальною охороною, хтось присутній викликав правоохоронні органи. Вони перекривали дорогу в саму залу для активістів. Є така інформація, що одного із правоохоронців, вірніше, одного з членів муніципальної охорони поранено, але це незначні поранення. Андрій Садовий терміново оголосив знову перерву в роботі сесії, вийшов з сесійної зали через чорний хід.

Тобто селище Рясне – це мікрорайон?

— Так, це один з районів Львова, як Шевченківський, як Центральний. Він просто знаходиться на окраїні, але там повністю функціонує, це є місто Львів, тобто з дитячими школами, дитячими садочками.

Що кажуть у самому Львові з цього приводу?

— Зрозуміло, що проти, тому що кругом Львову є великі території і покинуті фірми, будівництва, де можна зробити такі сміттєпереробні смуги, де можна сортувати сміття.

Чи робили активісти якісь заяви щодо подальших дій?

— Так, активісти заявили, що якщо не допоможе нічого, то вони будуть перекривати дорогу до сільмашу, тому пленарне засідання перенесли на наступний тиждень. На який саме день – невідомо, повідомлять пізніше, але для вирішення питань обіцяли створили спеціальну робочу групу, до якої ввійдуть міський голова Андрій Садовий, директор департаменту житлово-комунального господарства, очільники спецслужб і мають включити громадських активістів.

Напомним, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сказал в эфире "ГС", что строительство мусоросжигательных заводов в Киеве усугубит проблему загрязнения воздуха.