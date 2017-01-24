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    Общество

    В Сумской области "тайно" разгрузили 15 грузовиков львовского мусора

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    Мусорная эстафета. Львов, Николаев, Тернополь, Днепр (214)

    (обновлено: )38440
    Начальник управления надзорного органа Олег Ткаленко сообщил, что "на территории Сумщины без разрешения разгрузились не две, а 15 грузовиков с львовскими номерами, наполненных мусором".
    Львовский мусор
    pl.npu.gov.ua

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В Сумской области тайно были выгружены 15 грузовиков со львовским мусором, сообщил во время брифинга в областной прокуратуре начальник управления надзорного органа Олег Ткаленко.

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    "На территории Сумщины без разрешения разгрузились не две, а 15 грузовиков с львовскими номерами, наполненных мусором. В рамках открытого по данному факту уголовного производства уже проведены обыски в офисе одной из львовских структур", — отметил Ткаленко.

    Также он пообещал вскоре подробно рассказать о результатах следствия, когда дело будет передано в суд.

    Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый написал обращение к городской администрации польского города Люблин с просьбой забрать мусор из украинского города, потому что накопление большого количества твердых отходов может вызвать эпидемию.

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