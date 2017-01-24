В Сумской области "тайно" разгрузили 15 грузовиков львовского мусора

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В Сумской области тайно были выгружены 15 грузовиков со львовским мусором, сообщил во время брифинга в областной прокуратуре начальник управления надзорного органа Олег Ткаленко.

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"На территории Сумщины без разрешения разгрузились не две, а 15 грузовиков с львовскими номерами, наполненных мусором. В рамках открытого по данному факту уголовного производства уже проведены обыски в офисе одной из львовских структур", — отметил Ткаленко.

Также он пообещал вскоре подробно рассказать о результатах следствия, когда дело будет передано в суд.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый написал обращение к городской администрации польского города Люблин с просьбой забрать мусор из украинского города, потому что накопление большого количества твердых отходов может вызвать эпидемию.