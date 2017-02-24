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    Политика

    Хан приветствовал одобрение ассоциации с Украиной в парламенте Нидерландов

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (252)

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    В Еврокомиссии приветствовали положительное голосование в нижней палате парламента Нидерландов законопроекта относительно ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан на Мюнхенской конференции по безопасности
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан приветствовал положительное голосование в Нидерландах за Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Об этом он написал в микроблоге в Twitter.

    ​"Приветствую положительное голосование нидерландской Палаты представителей за Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Это шаг в верном направлении", — написал Хан.

    Старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ирина Ивашко.
    icps.com.ua
    До выборов во Франции Украина безвиз не получит - эксперт

    ​Ранее лидеры стран-членов ЕС приняли законодательно обязывающее решение, которое должно позволить Нидерландам ратифицировать соглашение об ассоциации Украина — ЕС, учитывая результаты референдума, на котором граждане страны проголосовали против этого соглашения. Оно вступит в силу только после ратификации в Нидерландах соглашения Украина — ЕС. 

    Читайте также: До выборов во Франции Украина безвиз не получит — эксперт

    Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

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