Хан приветствовал одобрение ассоциации с Украиной в парламенте Нидерландов

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан приветствовал положительное голосование в Нидерландах за Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Об этом он написал в микроблоге в Twitter.

Welcome positive vote of #Dutch House of Representatives on #EU-#Ukraine Association Agreement. Step in the right direction! — Johannes Hahn (@JHahnEU) 23 февраля 2017 г.

​"Приветствую положительное голосование нидерландской Палаты представителей за Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Это шаг в верном направлении", — написал Хан.

​Ранее лидеры стран-членов ЕС приняли законодательно обязывающее решение, которое должно позволить Нидерландам ратифицировать соглашение об ассоциации Украина — ЕС, учитывая результаты референдума, на котором граждане страны проголосовали против этого соглашения. Оно вступит в силу только после ратификации в Нидерландах соглашения Украина — ЕС.

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Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.