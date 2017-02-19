наверх
19.02.201710:13
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Нидерланды намерены ратифицировать ассоциацию Украины с ЕС – МИД

    Тема:

    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация (246)

    23905
    Руководитель внешнеполитического ведомства Нидерландов заверил в твердой настроенности нидерландского правительства завершить процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
    Берт Кундерс. Архивное фото
    RIA News Сергей Козлов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Глава нидерландского МИД Берт Кундерс заявил, что правительство Нидерландов настроено завершить процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, говорится в сообщении МИД Украины.

    Ростислав Томенчук
    112 Украина
    Соглашение об ассоциации с ЕС заработает не раньше марта – Томенчук

    Читайте также: Украина запретит "ВКонтакте", Россия прервет контакты

    Об этом Кунерс сказал в субботу в ходе встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным на полях Мюнхенской конференции.

    "Руководитель внешнеполитического ведомства Нидерландов заверил в твердой настроенности нидерландского правительства завершить процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и выразил надежду на положительное голосование в парламенте", — говорится в сообщении МИД Украины по итогам встречи глав МИД двух стран.

    Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов, которые приостановили ратификацию после результатов апрельского референдума, на котором большинство проголосовавших выступили против этого соглашения. На сегодня договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Последствия обстрела Авдеевки
    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Вече на Майдане
    Третья годовщина расстрела Майдана
    Адвокат Егор Штокалов
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове
    MELOVIN представляет англоязычную песню WONDER. Видео
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы