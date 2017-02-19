Нидерланды намерены ратифицировать ассоциацию Украины с ЕС – МИД

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Глава нидерландского МИД Берт Кундерс заявил, что правительство Нидерландов настроено завершить процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, говорится в сообщении МИД Украины.

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Об этом Кунерс сказал в субботу в ходе встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным на полях Мюнхенской конференции.

"Руководитель внешнеполитического ведомства Нидерландов заверил в твердой настроенности нидерландского правительства завершить процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и выразил надежду на положительное голосование в парламенте", — говорится в сообщении МИД Украины по итогам встречи глав МИД двух стран.

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов, которые приостановили ратификацию после результатов апрельского референдума, на котором большинство проголосовавших выступили против этого соглашения. На сегодня договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.