Беспорядки в Париже: столкновения полицейских и митингующих

Причиной новой волны беспорядков во Франции стал инцидент, произошедший в северном пригороде Парижа Оне-су-Буа в начале февраля, когда полицейские остановили для проверки документов на улице молодого человека 22 лет по имени Тео. Между ним и стражами порядка завязалась потасовка, полиция применила силу, пустив в ход дубинки. О необходимости оказания помощи полицейские задумались, только когда доставили его в участок. Врачам пришлось сделать мужчине операцию.

Смотрите также: Протесты против полицейского насилия во Франции

С 4 февраля — начала волны протестов, прокатившихся по некоторым районам Парижа и ближайшим пригородам, — полицейские задержали более 240 человек.