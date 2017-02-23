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    Беспорядки в Париже: столкновения полицейских и митингующих

    (обновлено: )6810
    Во Франции продолжаются масштабные протесты против полицейского произвола. Сотни манифестантов приняли участие в акции протеста в поддержку молодого человека Тео, подвергшегося насилию со стороны полицейских при задержании.
    RT на русском, youtube

    Причиной новой волны беспорядков во Франции стал инцидент, произошедший в северном пригороде Парижа Оне-су-Буа в начале февраля, когда полицейские остановили для проверки документов на улице молодого человека 22 лет по имени Тео. Между ним и стражами порядка завязалась потасовка, полиция применила силу, пустив в ход дубинки. О необходимости оказания помощи полицейские задумались, только когда доставили его в участок. Врачам пришлось сделать мужчине операцию.

    Смотрите также: Протесты против полицейского насилия во Франции

    С 4 февраля — начала волны протестов, прокатившихся по некоторым районам Парижа и ближайшим пригородам, — полицейские задержали более 240 человек.

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